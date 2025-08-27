Végre kiderült, ki robbantotta fel az Északi Áramlat gázvezetéket

A német nyomozók úgy vélik, hogy összesen hét ukrán állampolgár vett részt a gázvezeték elleni támadásban: négy búvár, egy robbanószerkezetekért felelős ember, egy kapitány és Szerhij K., a művelet feltételezett vezetője, akit már le is tartóztattak.

A lap információi szerint a német hatóságok tudják már, hogy néznek ki a szabotőrök és a legtöbbjüket már név szerint is azonosították.

Az egyikük, Volodimir S. kijevi búvároktató, aki Lengyelországban bujkált a letartóztatás előtt, majd megszökött ukrán kormányösszeköttetések segítségével.

A szintén gyanúsított 53 éves Vszevolod K. ukrán katona volt, aki 2024 decemberében esett el a fronton, a férfi Németországban kapott katonai kiképzést.

A többi gyanúsítottról viszonylag keveset tudni, ismert még egy Jevheny U. nevű személy is, illetve egy 40 éves hölgy, egy bizonyos Valeria T., aki szintén búvár. A hajó kapitányáról annyit tudni, hogy hamis útlevelekkel, Mihail Popov és Jurij Kotyenkó álnéven utazott Európában és hogy jelentős, nemzetközi hajózási tapasztalattal rendelkezik.

A fő kérdést, hogy az ukrán politikai és katonai vezetés mennyire tudott az akcióról, még mindig nem sikerült tisztázni.

A lap arra is reflektál, hogy holland hírszerzési és CIA-tól származó adatok alapján van rá esély, hogy Valerij Zaluzsnij volt ukrán főparancsnok tervelte ki a támadást.

Ukrajna hivatalosan tagadja érintettségét a szabotázsakcióban és segítséget ígért a német nyomozóhatóságoknak az ügy felderítésében.

