  • Megjelenítés
FONTOS Végre kiderült, ki robbantotta fel az Északi Áramlat gázvezetéket
Végre kiderült, ki robbantotta fel az Északi Áramlat gázvezetéket
Globál

Végre kiderült, ki robbantotta fel az Északi Áramlat gázvezetéket

Portfolio
A német hatóságok már majdnem mind azonosították az Északi Áramlat gázvezetéket felrobbantó személyeket: ukrán állampolgárok voltak, akik katonai kiképzéssel és / vagy búvárképességekkel rendelkeztek – írta meg a Die Zeit.

A német nyomozók úgy vélik, hogy összesen hét ukrán állampolgár vett részt a gázvezeték elleni támadásban: négy búvár, egy robbanószerkezetekért felelős ember, egy kapitány és Szerhij K., a művelet feltételezett vezetője, akit már le is tartóztattak.

A lap információi szerint a német hatóságok tudják már, hogy néznek ki a szabotőrök és a legtöbbjüket már név szerint is azonosították.

Az egyikük, Volodimir S. kijevi búvároktató, aki Lengyelországban bujkált a letartóztatás előtt, majd megszökött ukrán kormányösszeköttetések segítségével.

A szintén gyanúsított 53 éves Vszevolod K. ukrán katona volt, aki 2024 decemberében esett el a fronton, a férfi Németországban kapott katonai kiképzést.

A többi gyanúsítottról viszonylag keveset tudni, ismert még egy Jevheny U. nevű személy is, illetve egy 40 éves hölgy, egy bizonyos Valeria T., aki szintén búvár. A hajó kapitányáról annyit tudni, hogy hamis útlevelekkel, Mihail Popov és Jurij Kotyenkó álnéven utazott Európában és hogy jelentős, nemzetközi hajózási tapasztalattal rendelkezik.

A fő kérdést, hogy az ukrán politikai és katonai vezetés mennyire tudott az akcióról, még mindig nem sikerült tisztázni.

A lap arra is reflektál, hogy holland hírszerzési és CIA-tól származó adatok alapján van rá esély, hogy Valerij Zaluzsnij volt ukrán főparancsnok tervelte ki a támadást.

Ukrajna hivatalosan tagadja érintettségét a szabotázsakcióban és segítséget ígért a német nyomozóhatóságoknak az ügy felderítésében.

Kapcsolódó cikkünk

Újabb lépések a Putyin–Zelenszkij-találkozó felé, gazdasági háborút helyezett kilátásba Trump Moszkva ellen – Háborús híreink szerdán

Címlapkép forrása: Swedish Coast Guard via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kivívta a nemzetközi közösség haragját Oroszország
Globál
Történelmi pillanat: új Amerika-ellenes szövetség született a tengeri hadviselésben
Pénzcentrum
Emelhetik a sebességhatárokat Magyarországon? Itt már 150-el lehet menni a pályán szeptembertől
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility