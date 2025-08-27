  • Megjelenítés
FONTOS Végre kiderült, ki robbantotta fel az Északi Áramlat gázvezetéket
Videó: elfogták a NATO Poseidon repülőgépét az orosz vadászgépek
Globál

Videó: elfogták a NATO Poseidon repülőgépét az orosz vadászgépek

Portfolio
Érdekes videó jött Oroszországból, melyen az látható, ahogy az orosz légierő vadászgépei elfognak egy amerikai P-8A “Poseidon” felderítőgépet a Fekete-tenger felett.

A Poseidon a Krím közelében repült – a térségben rendszeresen végeznek felderítőtevékenységet amerikai gépek, azt pedig biztosan tudni lehetett, hogy a Biden-kormány alatt a félszigeten észlelt orosz katonai tevékenységről szerzett információkat át is adták az ukrán haderőnek.

A felderítőgépet egy orosz vadászgép elfogta és kísérte, amíg az el nem hagyta az orosz légvédelmi azonosítási zónát, incidens nem történt.

Kapcsolódó cikkünk

Újabb lépések a Putyin–Zelenszkij-találkozó felé, gazdasági háborút helyezett kilátásba Trump Moszkva ellen – Háborús híreink szerdán

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kivívta a nemzetközi közösség haragját Oroszország
Globál
Történelmi pillanat: új Amerika-ellenes szövetség született a tengeri hadviselésben
Pénzcentrum
Emelhetik a sebességhatárokat Magyarországon? Itt már 150-el lehet menni a pályán szeptembertől
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility