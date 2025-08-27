Videó: elfogták a NATO Poseidon repülőgépét az orosz vadászgépek

Érdekes videó jött Oroszországból, melyen az látható, ahogy az orosz légierő vadászgépei elfognak egy amerikai P-8A “Poseidon” felderítőgépet a Fekete-tenger felett.

A Poseidon a Krím közelében repült – a térségben rendszeresen végeznek felderítőtevékenységet amerikai gépek, azt pedig biztosan tudni lehetett, hogy a Biden-kormány alatt a félszigeten észlelt orosz katonai tevékenységről szerzett információkat át is adták az ukrán haderőnek.

A felderítőgépet egy orosz vadászgép elfogta és kísérte, amíg az el nem hagyta az orosz légvédelmi azonosítási zónát, incidens nem történt.

Footage showing the interception of a U.S. Navy P-8A “Poseidon” Maritime Patrol and Surveillance Aircraft equipped with an AN/APS-154 Advanced Airborne Sensor (AAS) today off the coast of Crimea and Southern Russia in the Black Sea, by a fighter jet with the Russian Air Force. pic.twitter.com/i4nVwMwICz https://t.co/i4nVwMwICz — OSINTdefender (@sentdefender) August 27, 2025

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images