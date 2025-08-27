  • Megjelenítés
Videó: előkerült az ukránok Leopard 2-es tankja – Közvetlen közelről nekiment az oroszoknak
Videó: előkerült az ukránok Leopard 2-es tankja – Közvetlen közelről nekiment az oroszoknak

Friss videó jött az ukrán frontról, melyen egy manapság már ritkaságnak számító Leopard 2A4-es tank veszi fel a harcot a Pokrovszkba beszivárgó orosz csapatokkal. A harckocsi közvetlen közelről dönt össze egy magasházat, ahol a városba behatoló támadók húzzák meg magukat.

Manapság nagyon ritkán látni felvételeket harckocsi-bevetésekről Ukrajnában: ennek az oka elsősorban az, hogy a frontvonalon mindenhol ott vannak a páncéltörő drónok, melyek halálos veszélyt jelentenek ezekre a gépekre és kezelőikre.

Ennek tudatában kuriózum lehet egy friss felvétel, melyen egy német gyártmányú Leopard 2A4-es harci bevetése látható: a harckocsit Pokrovszk külvárosában használták az ukránok állítólagosan beszivárgó orosz csapatok ellen.

A német páncélos közvetlen közelről nekimegy egy magasháznak, ahol oroszok tartózkodnak, majd

120 milliméteres ágyújával le is ad rá egy lövést, összedöntve ezzel az épület oldalát.

A felvételen orosz csapatok nem láthatók, így nem világos, az akció pontosan mekkora kárt okozott az ellenséges erőknek (ha egyáltalán valóban az épületben voltak.)

Nem tudni, mennyi Leopard 2-ese maradt még Ukrajnának: a harckocsikat először 2023-ban küldték a frontra Kijev szövetségesei, azóta az állomány vélhetően igencsak jelentősen megritkult, hiszen a gépek fontos szerepet játszottak majdnem minden nagyszabású ukrán offenzívában, beleértve a 2023-as ellentámadást és a 2024-es kurszki inváziót is.

