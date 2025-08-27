Videó: előkerült az ukránok Leopard 2-es tankja – Közvetlen közelről nekiment az oroszoknak

Manapság nagyon ritkán látni felvételeket harckocsi-bevetésekről Ukrajnában: ennek az oka elsősorban az, hogy a frontvonalon mindenhol ott vannak a páncéltörő drónok, melyek halálos veszélyt jelentenek ezekre a gépekre és kezelőikre.
Ennek tudatában kuriózum lehet egy friss felvétel, melyen egy német gyártmányú Leopard 2A4-es harci bevetése látható: a harckocsit Pokrovszk külvárosában használták az ukránok állítólagosan beszivárgó orosz csapatok ellen.
A német páncélos közvetlen közelről nekimegy egy magasháznak, ahol oroszok tartózkodnak, majd
120 milliméteres ágyújával le is ad rá egy lövést, összedöntve ezzel az épület oldalát.
A Leopard 2A4 tank opened fire at close range on a residential building in Pokrovsk that had been seized by a Russian sabotage group, as reported by Ukraine’s 155th Brigade. pic.twitter.com/M2RwROSOnr https://t.co/M2RwROSOnr— NOELREPORTS (@NOELreports) August 26, 2025
A felvételen orosz csapatok nem láthatók, így nem világos, az akció pontosan mekkora kárt okozott az ellenséges erőknek (ha egyáltalán valóban az épületben voltak.)
Nem tudni, mennyi Leopard 2-ese maradt még Ukrajnának: a harckocsikat először 2023-ban küldték a frontra Kijev szövetségesei, azóta az állomány vélhetően igencsak jelentősen megritkult, hiszen a gépek fontos szerepet játszottak majdnem minden nagyszabású ukrán offenzívában, beleértve a 2023-as ellentámadást és a 2024-es kurszki inváziót is.
Címlapkép forrása: EU
Vadásznak a frontvonalon a német páncélosok.
