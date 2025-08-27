Visszavezeti a katonai szolgálatot Németország – de van egy csavar a történetben

A Boris Pistorius védelmi miniszter által jegyzett törvényjavaslat értelmében

egyelőre nem lesz hadkötelezettség, azonban ha a biztonságpolitikai helyzet vagy az önkéntesek nem kellő száma megkívánja, a Bundestag dönthet majd a kötelező katonai szolgálat aktiválásáról.

A német haderő, a Bundeswehr létszáma jelenleg 182 ezer fő, de még további mintegy 80 ezer katonára lenne szükség. A NATO szerint ugyanis Németországnak 260 ezer katonát kellene hadrendben tartania, hogy egy esetleges orosz támadás esetén ellen tudjon állni.

A javaslat értelmében a 18 és 25 év közötti férfiak egy kérdőívet kapnak majd, amelyet kötelezően ki kell tölteniük, hogy készek-e katonai szolgálatra. A fiatal nők számára önkéntes lesz a kitöltés. Aki azt jelezte, hogy hajlandó a katonai szolgálatra, az behívót kap.

Pistorius a katonai pálya vonzóbbá tételével toborozna új katonákat, például a zsold megemelésével.

A törvényjavaslatról a Bundestagnak is döntenie kell majd.

