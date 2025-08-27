  • Megjelenítés
Vízválasztó pillanat: felavatták az Acélkupola védelmi rendszert
Új, egész országra kiterjedő integrált légvédelmi rendszert avatott fel Recep Tayyip Erdogan török elnök- írta az ABC News. A projekt Acélkupola névre hallgat és még nem készült el teljesen.

Recep Tayyip Erdogan török elnök szerdán hivatalosan felavatta az "Acélkupola" néven ismert integrált légvédelmi rendszert, amelyet az ország és védelmi ipara számára vízválasztó pillanatként jellemzett.

A légvédelem területén új korszakot nyitunk szeretett Törökországunk számára."

- mondta Erdogan a védelmi beszállító Aselsan ankarai létesítményében tartott eseményen.

A török kormány tavaly augusztusban jelentette be az Acélkupola fejlesztésének kezdetét. A rendszer tengeri és szárazföldi légvédelmi platformokat és érzékelőket integrál egy hálózatba Törökország légterének védelmére.

Erdogan elmondta, hogy a projekt legújabb szakasza 47 járműből áll, összesen 460 millió dollár értékben, amelyek "bizalmat ébresztenek barátainkban és félelmet ellenségeinkben". A kormány nem közölte pontosan, mikor lesz a rendszer teljesen működőképes.

Törökország korábban az orosz S-400-as rakétarendszerek 2019-es beszerzésével próbálta megerősíteni légvédelmét. Ez a lépés azonban az amerikai vezetésű F-35-ös lopakodó vadászgép programból való kizárásához vezetett, ami visszavetette Ankara védelmi céljait.

