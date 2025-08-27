Vízválasztó pillanat: felavatták az Acélkupola védelmi rendszert

Recep Tayyip Erdogan török elnök szerdán hivatalosan felavatta az "Acélkupola" néven ismert integrált légvédelmi rendszert, amelyet az ország és védelmi ipara számára vízválasztó pillanatként jellemzett.

A légvédelem területén új korszakot nyitunk szeretett Törökországunk számára."

- mondta Erdogan a védelmi beszállító Aselsan ankarai létesítményében tartott eseményen.

A török kormány tavaly augusztusban jelentette be az Acélkupola fejlesztésének kezdetét. A rendszer tengeri és szárazföldi légvédelmi platformokat és érzékelőket integrál egy hálózatba Törökország légterének védelmére.

Erdogan elmondta, hogy a projekt legújabb szakasza 47 járműből áll, összesen 460 millió dollár értékben, amelyek "bizalmat ébresztenek barátainkban és félelmet ellenségeinkben". A kormány nem közölte pontosan, mikor lesz a rendszer teljesen működőképes.

Törökország korábban az orosz S-400-as rakétarendszerek 2019-es beszerzésével próbálta megerősíteni légvédelmét. Ez a lépés azonban az amerikai vezetésű F-35-ös lopakodó vadászgép programból való kizárásához vezetett, ami visszavetette Ankara védelmi céljait.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images