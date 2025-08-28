  • Megjelenítés
Amerika szabályosan letámadta saját szövetségesét: már az orosz-ukrán háborúért is őket hibáztatják
Amerika szabályosan letámadta saját szövetségesét: már az orosz-ukrán háborúért is őket hibáztatják

Portfolio
Az ukrajnai háború elhúzódásáért India a felelős, mivel az orosz olaj vásárlásával pénzelik az orosz hadiipart – jelentette ki Peter Navarro, a Fehér Ház gazdasági tanácsadója a Bloomberg szerint.

Ez Modi háborúja, a béke útja részben Újdelhin keresztül vezet”

– mondta Navarro, utalva Narendra Modi indiai miniszterelnökre.

Az amerikai vezető szerint India most diszkontáron vásárolja az orosz olajat, emiatt pedig az USA kárt szenved, hiszen az orosz hadiipar forráshoz jut, Washingtonnak pedig Ukrajnát kell támogatnia az orosz agresszióval szemben.

Amerikában mindenki veszít amiatt, amit India csinál. Fogyasztók, üzletek, a dolgozók, mert India magas vámjai munkahelyekbe, gyárakba, magasabb bérekbe kerülnek. Végeredményében pedig az adófizetők veszítenek, mert Modi háborúját kell finanszírozniuk”

– mondta Navarro.

„Ami a legjobban idegesít az, hogy az indiaiak nagyon arrogánsak a dologgal kapcsolatosan. […] Azt mondják, bárkitől tudnak olajat venni. India, ti vagytok a legnagyobb demokrácia a világon, oké? Viselkedjetek is úgy” – mondta Trump tanácsadója.

Az Egyesült Államok nemrég 50%-os vámterhet vetett ki Indiára, hogy ezzel rettentse el az ázsiai országot az orosz olaj vásárlásától.

