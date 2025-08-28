Drágulhatnak az iPhone-ok: ennyibe kerülhet majd az új széria

Az Apple a friss bejelentése szerint szeptember 9-én tartja meg éves őszi fejlesztői konferenciáját (WWDC), ahol várhatóan négy új iPhone modellt mutat majd be: az iPhone 17-et, az iPhone 17 Airt, az iPhone 17 Pro-t és az iPhone 17 Pro Max-et. Bár az elmúlt években a vállalat meglepően következetes maradt az árazás tekintetében,
az elemzők szerint idén a legtöbb modell esetében áremelkedés várható.
A jelenlegi várakozások szerint az új széria készülékeinek kezdőárai a következők lesznek:
- iPhone 17 - 799 dollár (~272 ezer forint), amivel nagyjából ugyanannyi lesz, mint a tavalyi alapmodell,
- iPhone 17 Air - 949 dollár (~322 ezer forint), ezzel 50 dolláros emelkedést mutatva az iPhone 16 Plushoz képest,
- iPhone 17 Pro - 1049 dollár (~356 ezer forint), amely 50 dolláros emelkedést jelent a tavalyi Pro modellhez képest,
- iPhone 17 Pro Max - 1249 dollár (~424 ezer forint), amely 50 dollárral több az iPhone 16 Pro Max indulóárától.
Fontos megjegyezni, hogy a fenti árak az amerikai modellekre vonatkoznak. A magyar készülékek árai mindig magasabbak valamivel, mint a tengerentúlon (a tavalyi bemutatón debütáló iPhone 16 például 399 ezer forintos árról indult hazánkban.)
az iPhone 17 Air egy teljesen új modell, így az ár-összehasonlításban jobb híjján az iPhone 16 Plusszal vetették össze a elemzők. Az iPhone 17 Pro esetében pedig a pletykák szerint 256 GB-os alaptárhely várható, ami ár-érték arányban szempontból akár kedvezőbb is lehet a tavalyi Pro modellhez képest.
Az elemzők szerint az áremelés fő oka a vámok bevezetése lehet.
Az Apple valószínűleg korábban is fontolgatta már az árak emelését, de a vámok és az új Air modell bevezetése most megfelelő indokot szolgáltathat a változtatásra.
Fontos hozzátenni, hogy a fenti árak egyelőre csak előrejelzések, így természetesen lehetséges, hogy az Apple mégis a jelenlegi árak megtartása mellett dönt, ahogy korábban is előfordult már, hogy az elemzői várakozások tévesnek bizonyultak. Mindenesetre nem lenne meglepő, ha idén valamivel többet kellene fizetni az új iPhone-okért.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
