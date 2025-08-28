  • Megjelenítés
Élő adásban sértett nemzetközi jogot Oroszország: kilőtték az EU kijevi központját
Élő adásban sértett nemzetközi jogot Oroszország: kilőtték az EU kijevi központját

Az orosz légicsapások az Európai Unió kijevi képviseletét is megrongálták, amit Ukrajna külügyminisztere a diplomáciai képviseletek szándékos célbavételének minősített - számolt be a Handelsblatt.

Az éjszakai orosz légitámadások során az Európai Unió kijevi képviselete is megsérült. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X platformon közzétett bejegyzésében azzal vádolta Oroszországot, hogy szándékosan célozta a diplomáciai képviseleteket.

A külügyminiszter szerint a támadás a bécsi egyezmény megsértésének minősül, és nemzetközi elítélést követel. "Szolidaritásunkat fejezzük ki uniós kollégáinkkal, és készek vagyunk támogatást nyújtani" - írta Szibiha, aki irodai károkról készült fényképeket is megosztott.

Marta Kos, az EU bővítési biztosa az X platformon elítélte a "brutális támadásokat", hozzátéve:

Ez egyértelmű jele annak, hogy Oroszország elutasítja a békét és a terrort választja.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint a kijevi orosz légicsapásokban legalább nyolcan meghaltak és több tucatnyian megsebesültek.

