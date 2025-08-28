Élő adásban sértett nemzetközi jogot Oroszország: kilőtték az EU kijevi központját

Az éjszakai orosz légitámadások során az Európai Unió kijevi képviselete is megsérült. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X platformon közzétett bejegyzésében azzal vádolta Oroszországot, hogy szándékosan célozta a diplomáciai képviseleteket.
A külügyminiszter szerint a támadás a bécsi egyezmény megsértésének minősül, és nemzetközi elítélést követel. "Szolidaritásunkat fejezzük ki uniós kollégáinkkal, és készek vagyunk támogatást nyújtani" - írta Szibiha, aki irodai károkról készült fényképeket is megosztott.
Marta Kos, az EU bővítési biztosa az X platformon elítélte a "brutális támadásokat", hozzátéve:
Ez egyértelmű jele annak, hogy Oroszország elutasítja a békét és a terrort választja.
The EU Delegation in Kyiv was damaged by today’s Russian strikes on civilian areas.I strongly condemn these brutal attacks, a clear sign that Russia rejects peace & chooses terror.Our full solidarity goes to EU staff, their families, & all Ukrainians enduring this aggression. pic.twitter.com/FA9hKMq3LJ https://t.co/FA9hKMq3LJ— Marta Kos (@MartaKosEU) August 28, 2025
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint a kijevi orosz légicsapásokban legalább nyolcan meghaltak és több tucatnyian megsebesültek.
