Fény derült az Északi Áramlat rejtélyére, nemet mondott Moszkva a béke egyik kulcsfeltételére - Háborús híreink csütörtökön
Fény derült az Északi Áramlat rejtélyére, nemet mondott Moszkva a béke egyik kulcsfeltételére - Háborús híreink csütörtökön

A német hatóságok vizsgálata már majdnem az összes Északi Áramlat ellen támadást indító ukrán állampolgárt azonosította, Moszkva továbbra sem akar hallani az Ukrajnába érkező NATO-békefenntartókról, miközben az EU éppen másodlagos szankciók bevezetését tervezi Oroszország ellen. Az orosz fegyveres alakulatok behatoltak az eddig jórészt érintetlen Dnyipopetrovszk megyébe, drónjaik pedig több épületet eltaláltak Kijevben. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Szerdai hírfolyamunk ide kattintva olvasható.

Végre kiderült, ki robbantotta fel az Északi Áramlat gázvezetéket

Béke Ukrajnában: az oroszok hallani sem akarnak a NATO legújabb ötletéről

Címlapkép forrása: Fermin Torrano/Anadolu via Getty Images

