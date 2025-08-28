Hatalmas katonai erődemonstráció készül: egy asztalnál ülnek össze Amerika legnagyobb ellenségei

Vlagyimir Putyin orosz elnök, Maszúd Pezeskján iráni elnök és Kim Dzsongun észak-koreai vezető is részt vesznek Pekingben a szeptember 3-ai győzelmi parádén - írta meg a Reuters.

A kínai külügyminisztérium csütörtöki bejelentése szerint a jövő heti parádén 26 külföldi állam- és kormányfő vesz részt, köztük az orosz és iráni elnökök, valamint az észak-koreai vezető is. A nyugati vezetők közül egyedül Robert Fico szlovák miniszterelnök lesz jelen az eseményen.

A szeptember 3-i "Győzelem Napja" parádé Kína növekvő katonai erejét fogja demonstrálni, a három vezető részvétele

nemcsak szolidaritást mutat Kína és a globális dél között, hanem a szankciókkal sújtott Oroszországgal és Észak-Koreával is.

A második világháborús japán kapitulációt ünneplő parádén részt vesz még Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök, Prabowo Subianto indonéz elnök és Woo Won-shik, a dél-koreai nemzetgyűlés elnöke is - jelentette be Hong Lei kínai külügyminiszter-helyettes sajtótájékoztatóján.

Aleksandar Vucic szerb elnök szintén jelen lesz az eseményen. Az ENSZ-t Li Junhua főtitkár-helyettes képviseli, aki korábban különböző pozíciókat töltött be a kínai külügyminisztériumban, többek között Kína olaszországi, San Marino-i és mianmari nagyköveteként is szolgált.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Kevin Frayer/Getty Images