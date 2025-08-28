  • Megjelenítés
Két orosz megyében is nappallá változtatták az éjszakát az ukrán drónok - Lángolnak a finomítók
Globál

Két orosz megyében is nappallá változtatták az éjszakát az ukrán drónok - Lángolnak a finomítók

Portfolio
Nagyszabású ukrán dróntámadás érte az oroszországi Novokuibisevszk és Afipszki olajfinomítókat, ami jelentős tüzeket és termeléskiesést okozott - számolt be a Kyiv Independent.

Az augusztus 28-i éjszakai támadás során a Szamara régióban található Novokuibisevszk finomítót és a Krasznodár területen lévő Afipszki finomítót érték találatok. A Novokuibisevszk létesítmény, amely mintegy 900 kilométerre található az ukrán-orosz határtól, évi 8,3 millió tonna olaj feldolgozására képes, de a jelentések szerint már augusztus elején leállította termelését korábbi ukrán dróntámadások okozta károk miatt.

Az orosz Astra Telegram-csatorna fényképeket és videófelvételeket tett közzé a Novokuibisevszk finomítóban keletkezett tűzről. A felvételeken robbanások, gomolygó füst és hatalmas lángok láthatók.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjszaka folyamán 102 ukrán drónt semmisítettek meg különböző régiókban, ebből 21-et Szamara területén és 18-at Krasznodár régióban. Krasznodár területén a lakosok hat-nyolc erős robbanásról számoltak be.

Volgograd régióban szintén "tömeges dróntámadás" érte a közlekedési és logisztikai létesítményeket Andrej Bocsarov kormányzó szerint. Petrov Val városában egy mozdonyraktárban keletkezett tűz.

Az orosz hatóságok a robbanásokat a szokott módon "dróntörmelékeknek" tulajdonították, bár a felvételeket elnézve érdemes erős kritikával fogadni ezeket az állításokat.

A Reuters jelentése alapján Ukrajna augusztusban összesen 10 finomítót támadott meg,

ami az orosz feldolgozókapacitás 17%-ának, napi 1,1 millió hordónak a kiesését eredményezte.

A 2014 óta nemzetközi szankciók alatt álló állami tulajdonú Rosznyeft Oroszország vezető olajfeldolgozó vállalata. Ukrajna rendszeresen célba veszi az orosz olajipari infrastruktúrát távoli csapásokkal, bár Kijev nem mindig kommentálja ezeket a támadásokat.

Kapcsolódó cikkünk

Fény derült az Északi Áramlat rejtélyére, nemet mondott Moszkva a béke egyik kulcsfeltételére - Háborús híreink csütörtökön

Ritkán látott rakétaeső zúdult az ukrán fővárosra

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-2228751527
Globál
Fény derült az Északi Áramlat rejtélyére, nemet mondott Moszkva a béke egyik kulcsfeltételére - Háborús híreink csütörtökön
Pénzcentrum
Így üldözik el láthatatlanul munkahelyükről a magyar dolgozókat: óriási a felháborodás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility