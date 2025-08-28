Két orosz megyében is nappallá változtatták az éjszakát az ukrán drónok - Lángolnak a finomítók

Az augusztus 28-i éjszakai támadás során a Szamara régióban található Novokuibisevszk finomítót és a Krasznodár területen lévő Afipszki finomítót érték találatok. A Novokuibisevszk létesítmény, amely mintegy 900 kilométerre található az ukrán-orosz határtól, évi 8,3 millió tonna olaj feldolgozására képes, de a jelentések szerint már augusztus elején leállította termelését korábbi ukrán dróntámadások okozta károk miatt.

Az orosz Astra Telegram-csatorna fényképeket és videófelvételeket tett közzé a Novokuibisevszk finomítóban keletkezett tűzről. A felvételeken robbanások, gomolygó füst és hatalmas lángok láthatók.

️Consequences of the UAV attack on the Novoshakhtynsk refineryMost of the crude oil tanks with a volume of 80 thousand m³ were destroyed. The pipeline overpass and the vehicles of the Ministry of Emergency Situations were also damaged pic.twitter.com/KGU2WatCKI https://t.co/KGU2WatCKI — MilitaryNewsUA (@front_ukrainian) August 26, 2025

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjszaka folyamán 102 ukrán drónt semmisítettek meg különböző régiókban, ebből 21-et Szamara területén és 18-at Krasznodár régióban. Krasznodár területén a lakosok hat-nyolc erős robbanásról számoltak be.

Volgograd régióban szintén "tömeges dróntámadás" érte a közlekedési és logisztikai létesítményeket Andrej Bocsarov kormányzó szerint. Petrov Val városában egy mozdonyraktárban keletkezett tűz.

Az orosz hatóságok a robbanásokat a szokott módon "dróntörmelékeknek" tulajdonították, bár a felvételeket elnézve érdemes erős kritikával fogadni ezeket az állításokat.

️/1. Tonight there is a very large attack on the Russian Novokuybyshevsk oil refinery with a capacity of 7.9 million tons per year, Samara region of Russia. According to eyewitnesses, at least dozens of drones hit the refinery. The entire territory of the Novokuybyshevsk… pic.twitter.com/p2Od01TFHL https://t.co/p2Od01TFHL — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) August 28, 2025

A Reuters jelentése alapján Ukrajna augusztusban összesen 10 finomítót támadott meg,

ami az orosz feldolgozókapacitás 17%-ának, napi 1,1 millió hordónak a kiesését eredményezte.

A 2014 óta nemzetközi szankciók alatt álló állami tulajdonú Rosznyeft Oroszország vezető olajfeldolgozó vállalata. Ukrajna rendszeresen célba veszi az orosz olajipari infrastruktúrát távoli csapásokkal, bár Kijev nem mindig kommentálja ezeket a támadásokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio