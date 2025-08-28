Kitiltják Magyarországról és a schengeni övezetből az ukrán drónerők parancsnokát

A Barátság kőolajvezeték elleni dróncsapások miatt kitiltja Magyarország hazánkból és így a schengeni övezetből a támadást elrendelő parancsnokot – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

"Ukrajna tisztában van azzal, hogy a Barátság kőolajvezeték nélkülözhetetlen Magyarország energiaellátásának biztonsága szempontjából. Ukrajna pontosan tudja, hogy a Barátság kőolajvezeték ellen indított támadások elsősorban nem Oroszországnak, hanem sokkal inkább Magyarországnak és persze Szlovákiának ártanak" – indokolta Szijjártó Péter.

A legutóbbi támadás a Barátság kőolajvezeték ellen rendkívül súlyos volt. Olyan súlyos volt, hogy a helyreállítási munkák olyan hosszú ideig tartottak, hogy kis híján a stratégiai, vagyis vészhelyzeti tartalékot is fel kellett használni"

- folytatta.

Szijjártó Péter nem nevezi meg az ukrán parancsnokot, akit Magyarország válaszul kitilt az országból és a schengeni övezetből is, de nagy valószínűséggel Bródi Róbertről (Robert Brovgyi) van szó, aki az ukrán drónerőket vezette a támadás idején.

A „Magyar” hívójelű ukrán parancsnok kárpátaljai származású, az általa vezetett drónegység (Magyar Madarai) kiemelkedő katonai sikereket ért el az orosz haderővel szembeni harcok során. Az ukrán tisztelt 2025 júniusában nevezték ki az ukrán drónerők élére.

