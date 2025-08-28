Magyar nyelven üzent a kormánynak Zelenszkij

Az ukrán és az angol mellett magyar nyelven is megfogalmazta üzenetét az X-en Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, arra reagálva, hogy a magyar kormány kitiltotta Magyarországról és a schengeni övezetből Robert Brovdit, az ukrán drónerők parancsnokát.

A részben magyar származású ukrán parancsnok kitiltását Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be csütörtökön. A kitiltás oka, hogy parancsnokként Brovdi felelős a Barátság kőolajvezetéket ért dróntámadásokért.

Zelenszkij csütörtök délután az X-en reagált a magyar kormány lépésére, utalva a csütörtökre virradóra történt, Kijev elleni orosz támadásra.

Most, miközben embereink az egyik legnagyobb orosz terrortámadás következményeinek elhárításán dolgoznak, a magyar kormány újabb kísérletét látjuk arra, hogy mindent fehéren-feketén láttassanak, és a háborúért Ukrajnára hárítsák a felelősséget

– írta az ukrán elnök.

Zelenszkij szerint míg Ukrajna elfogadta, Oroszország elutasította az összes javaslatot a tűzszünetre, és a „valódi diplomáciára”, Magyarország azonban nem reagált „tisztességes módon” Moszkvának erre a hozzáállására. Emellett az ukrán elnök szerint Magyarországról minden nap új vádak érkeznek Ukrajna ellen.

Ha Magyarország valóban kitiltotta Magyarországról és az egész schengeni övezetből az egyik katonai parancsnokot, aki magyar etnikumú és ukrán állampolgár, akkor ez csak felháborodást kelthet. Utasítottam Ukrajna Külügyminisztériumát, hogy tisztázza az összes tényt, és ennek megfelelően reagáljon

– zárta posztját Zelenszkij.

Most, miközben embereink az egyik legnagyobb orosz terrortámadás következményeinek elhárításán dolgoznak, a magyar kormány újabb kísérletét látjuk arra, hogy mindent fehéren-feketén láttassanak, és a háborúért Ukrajnára hárítsák a felelősséget.Mi Ukrajnában elfogadtuk a világ… pic.twitter.com/xxibDRFSdF https://t.co/xxibDRFSdF — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2025

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Consolidated News Photos pool/Aaron Schwartz