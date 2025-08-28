Magyar nyelven üzent a kormánynak Zelenszkij

A részben magyar származású ukrán parancsnok kitiltását Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be csütörtökön. A kitiltás oka, hogy parancsnokként Brovdi felelős a Barátság kőolajvezetéket ért dróntámadásokért.
Zelenszkij csütörtök délután az X-en reagált a magyar kormány lépésére, utalva a csütörtökre virradóra történt, Kijev elleni orosz támadásra.
Most, miközben embereink az egyik legnagyobb orosz terrortámadás következményeinek elhárításán dolgoznak, a magyar kormány újabb kísérletét látjuk arra, hogy mindent fehéren-feketén láttassanak, és a háborúért Ukrajnára hárítsák a felelősséget
– írta az ukrán elnök.
Zelenszkij szerint míg Ukrajna elfogadta, Oroszország elutasította az összes javaslatot a tűzszünetre, és a „valódi diplomáciára”, Magyarország azonban nem reagált „tisztességes módon” Moszkvának erre a hozzáállására. Emellett az ukrán elnök szerint Magyarországról minden nap új vádak érkeznek Ukrajna ellen.
Ha Magyarország valóban kitiltotta Magyarországról és az egész schengeni övezetből az egyik katonai parancsnokot, aki magyar etnikumú és ukrán állampolgár, akkor ez csak felháborodást kelthet. Utasítottam Ukrajna Külügyminisztériumát, hogy tisztázza az összes tényt, és ennek megfelelően reagáljon
– zárta posztját Zelenszkij.
Most, miközben embereink az egyik legnagyobb orosz terrortámadás következményeinek elhárításán dolgoznak, a magyar kormány újabb kísérletét látjuk arra, hogy mindent fehéren-feketén láttassanak, és a háborúért Ukrajnára hárítsák a felelősséget.Mi Ukrajnában elfogadtuk a világ… pic.twitter.com/xxibDRFSdF https://t.co/xxibDRFSdF— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2025
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Consolidated News Photos pool/Aaron Schwartz
Brüsszel megszólalt a Barátság vezeték támadásairól: különös választ kapott Magyarország és Szlovákia
Az Európai Bizottság szóvivői tájékoztatást adtak a kialakult helyzetről.
Visszaesett az MFB nyeresége az első félévben
Így is megközelítette a 2,7 milliárd forintot.
Megduplázta a kapacitását a NATO-nagyágyú fegyvergyára
Ha kész lesz, ez lesz Európa legnagyobb ilyen gyára
Balatoni ingatlancsaló bűnszervezet ellen emeltek vádat
Végrehajtásban érintetteket csaptak be főleg, 1 milliárd felett a kár.
Még erősebb az amerikai növekedés, mint hittük
A fogyasztást revideálták felfelé.
Riadót fújt a NATO - Európa fölött kémkednek az orosz drónok
A fegyverszállítási útvonalakat figyelik.
Megvan az első gazdasági nagyhatalom, ahol a vámháború ellenére javulnak a kilátások
Kamatdöntéssel együtt publikálta a meglepő eredményt a jegybank.
Mutatjuk, mire fogad a világ legmagasabb hozamú vagyonalapja, ezt most bárki lemásolhatja
Gigantikus összeget kezel az alap, és folyamatosan megveri a piacot.
Hétfőn indul az Otthon Start! Élőben jövünk a legfrissebb információkkal
Szeptember 1-jén hivatalosan is elrajtol az Otthon Start program. Ezzel párhuzamosan a bankok is elindítják saját ajánlataikat - de pontosan hol és hogyan lehet igényelni, mik lesznek a konkrét fe
Megnyílt a föld alatti aranybánya: geotermia kamatmentes forrással
Képzeld el, hogy van egy technológia, amely egyszerre csökkenti a költségeidet, zöldíti a működésedet és még állami forrás is jár mellé - kamatmentesen, két évtizedre.
Jelentősen hűtik a klímát az erdőtüzek
A Washingtoni Egyetem kutatóinak idén megjelent tanulmánya szerint a boreális erdőtüzek robbanásszerű növekedése nyomán jelentősen hűl a klíma.
Megroppan-e az amerikai-indiai szövetség a vámháború súlya alatt?
Az Egyesült Államok és India kapcsolata 2025 augusztusában látványos fordulatot vett. Washington döntése, amely magas vámot vezetett be az indiai export jelentős részére, nem pusztán gazdasá
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Ha érdekelnek a befektetések és a gazdaság helyzete, hallgasd meg élő beszélgetésünket!
Mi várhat a világgazdaságra a geopolitikai konfliktusok korában, és mindebben milyen jövőkép rajzolódik ki Magyarország számára? Mi lesz a hatalmas költségvetési hiánnyal, a törékeny fori
Az USA adósság mögötti árnyékkereslet felemelkedése
Az amerikai államkötvények piacán a hedge fundok és a stabil érmék kibocsátói egyre fontosabbá válnak a napi árazásban. Ezek a szereplők gyakran a rövid távú profitra és piaci feltételek
A világ legnagyobb kibocsátói
A világ szén-dioxid- és metánkibocsátásának jelentős részéért csupán néhány vállalat tehető felelőssé. Mai bejegyzésünkben velük foglalkozunk.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.