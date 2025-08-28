Még az idén jön az amerikai légierő újabb nukleáris szuperbombázója, de csak ezután robbanhat be igazán a program

Andrew Gebara amerikai altábornagy, a stratégiai elrettentésért és nukleáris integrációért felelős vezérkari helyettes közlése szerint

a második B-21 Raider bombázó várhatóan még az év vége előtt repülni fog.

Az első lopakodó B-21 2023 novemberében emelkedett először a levegőbe, és azóta a Northrop Grumman által gyártott tesztrepülőgép hetente akár kétszer is repül. A vállalat tavaly megkapta az engedélyt a sorozatgyártás megkezdésére, és jelenleg a légierővel egyeztet a gyártás felgyorsításáról, miután a program további 4,5 milliárd dolláros támogatást kapott. A légierő tervei szerint 2030-as évek közepéig-végéig 100 darab B-21-est szereznek be, bár katonai vezetők akár 145 darab beszerzését is szorgalmazzák. Gebara szerint azonban még hosszú idő, mire döntés születik a beszerzési mennyiség növeléséről.

Az altábornagy beszámolt a Northrop által vezetett másik nukleáris modernizációs programról, a Sentinel interkontinentális ballisztikus rakétaprogramról is. A projekt, amely az elöregedett Minuteman III rakétákat váltja fel, átszervezés alatt áll, miután

a becsült költségek 141 milliárd dollárra emelkedtek, ami 81%-kal haladja meg az eredeti becsléseket.

A légierő korábban leállította a Sentinel indítóállomásainak egyes munkálatait a Nunn-McCurdy törvénysértés után, de azóta megállapodást kötött a Northroppal a munka folytatásáról. A nyáron bejelentették, hogy a Minuteman silók újrahasznosítása helyett több száz új silót kell ásni a rakéták számára.

Gebara szerint az új silók építése valójában időt és pénzt takarít meg, mivel elkerülhetők az aktív silók módosításával járó logisztikai és működési problémák. A legtöbb új siló az Egyesült Államok tulajdonában lévő területeken épül, de néhány esetben további földterületeket kell vásárolni. Az altábornagy megerősítette, hogy a B61-12 nukleáris gravitációs bomba "teljes mértékben telepítve van az egész kontinensen", ami közel áll egy magas rangú nukleáris fegyverekkel foglalkozó tisztviselő korábbi nyilatkozatához. Júliusban repüléskövetők észlelték, hogy egy, a légierőhöz tartozó C-17-es szállítógép feltehetően nukleáris bombákat szállított a RAF Lakenheath bázisra.

Címlapkép forrása: Portfolio