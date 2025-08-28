Megduplázta a kapacitását a NATO-nagyágyú fegyvergyára

Recep Tayyip Erdogan török elnök szerdán jelentette be, hogy az új létesítmény, amelynek első egységeit várhatóan 2026 közepén helyezik üzembe, Törökország legnagyobb védelmi ipari beruházása és Európa legnagyobb integrált légvédelmi létesítménye lesz.

"Az Ogulbey technológiai bázis a régió egyik legfejlettebb védelmi technológiai központja lesz" - mondta az elnök az alapkőletételi ünnepségen.

A ceremónián azt is bejelentették, hogy az Aselsan már leszállította a török többrétegű Steel Dome (Acélkupola) légvédelmi rendszer egyes komponenseit.

A NATO-tag Törökország 2024 júliusában jelentette be először a Steel Dome rendszer kiépítésének tervét, amelynek célja az izraeli Vaskupolához hasonló légvédelmi képességek létrehozása.

Törökország az elmúlt években jelentősen csökkentette függőségét a külföldi védelmi beszállítóktól, és közben a fegyveres drónok vezető globális gyártójává vált.

