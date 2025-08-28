Megrázó felvételek: gyakorlás közben zuhant le egy F-16-os vadászgép Lengyelországban

Csütörtökön a lengyel légierő egyik F-16-os vadászgépe lezuhant a közép-lengyelországi Radom városának katonai repülőterén, egy légibemutatóra való felkészülés közben. A hadsereg közlése szerint a pilóta életét vesztette a balesetben.

A lengyel hadsereg pilótája meghalt az F-16-os repülőgép lezuhanásakor - egy olyan tiszt, aki mindig odaadással és nagy bátorsággal szolgálta hazáját. Tisztelettel adózom emlékének

- írta Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter az X-en, miután a baleset helyszínére érkezett.

A Fegyveres Erők Főparancsnoksága közölte, hogy a baleset a Poznan közelében található 31. Taktikai Légibázis egyik repülőgépét érintette. A helyszínen többen is közelről nézték végig a tragikus kimenetelű balesetet, néhányan pedig videóra is vették azt. A földön tartózkodók közül senki sem sérült meg. "A helyszínen azonnal megkezdődtek a mentési műveletek" - áll hivatalos a közleményben.

Polish Air Force F-16 reportedly crashed this evening during training for the Radom Air Show. pic.twitter.com/d2KivgSTjN https://t.co/d2KivgSTjN — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 28, 2025

A közösségi médiában megjelent felvételeken látható, amint a gép egy orsó manővert hajtana végre, ám mivel nem sikerült időben visszarántania a repülőgép orrát, a szerkezet a kifutópályára csapódik, ahol rögtön lángba is borul.

Additional footage of the Polish Air Force F-16 demonstrator crash this evening in Radom. pic.twitter.com/VORLlCrHiR https://t.co/VORLlCrHiR — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 28, 2025

Helyi médiajelentések szerint a repülőgép helyi idő szerint 19:30 körül zuhant a kifutópályára és megrongálta azt. A hétvégére tervezett radomi légibemutatót törölték.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images