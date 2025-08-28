  • Megjelenítés
Megrázó felvételek: gyakorlás közben zuhant le egy F-16-os vadászgép Lengyelországban
Globál

Megrázó felvételek: gyakorlás közben zuhant le egy F-16-os vadászgép Lengyelországban

Portfolio
Csütörtökön a lengyel légierő egyik F-16-os vadászgépe lezuhant a közép-lengyelországi Radom városának katonai repülőterén, egy légibemutatóra való felkészülés közben. A hadsereg közlése szerint a pilóta életét vesztette a balesetben.

A lengyel hadsereg pilótája meghalt az F-16-os repülőgép lezuhanásakor - egy olyan tiszt, aki mindig odaadással és nagy bátorsággal szolgálta hazáját. Tisztelettel adózom emlékének

- írta Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter az X-en, miután a baleset helyszínére érkezett.

A Fegyveres Erők Főparancsnoksága közölte, hogy a baleset a Poznan közelében található 31. Taktikai Légibázis egyik repülőgépét érintette. A helyszínen többen is közelről nézték végig a tragikus kimenetelű balesetet, néhányan pedig videóra is vették azt. A földön tartózkodók közül senki sem sérült meg. "A helyszínen azonnal megkezdődtek a mentési műveletek" - áll hivatalos a közleményben.

A közösségi médiában megjelent felvételeken látható, amint a gép egy orsó manővert hajtana végre, ám mivel nem sikerült időben visszarántania a repülőgép orrát, a szerkezet a kifutópályára csapódik, ahol rögtön lángba is borul.

Helyi médiajelentések szerint a repülőgép helyi idő szerint 19:30 körül zuhant a kifutópályára és megrongálta azt. A hétvégére tervezett radomi légibemutatót törölték.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
GettyImages-1056649484-depresszió-fiatal-iroda-kiégés-laptop-motiváció-munkahely-munkahelyi-stressz-munkavállaló-stressz
Globál
Rendkívül súlyos hatással lehet a folyamatos stressz a szívre, egy tanulmány szerint
Pénzcentrum
Feltétlenül látogasd meg ezt a várost idén ősszel: egy hétvége olcsóbb itt, mint egy budapesti vacsora
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility