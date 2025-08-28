  • Megjelenítés
Orosz repülőgép miatt riasztották a NATO egységeit: felszálltak a szupermodern F-35-ösök
Orosz repülőgép miatt riasztották a NATO egységeit: felszálltak a szupermodern F-35-ösök

Egy orosz repülőgép miatt riadóztattak két olasz F-35-ös vadászgépet Észtországban - írta meg a Sky News a NATO közlése alapján.

A Sky News, NATO forrásokra hivatkozva arról ír, hogy

a mai nap folyamán két olasz F-35-öst riadóztattak észtországban, egy a légtérbe belépő orosz repülőgép miatt.

Ez már a harmadik alkalom kevesebb mint két hét alatt, hogy orosz légitevékenység miatt riadóztatták a NATO repülőgépeit.

Kedden két német Eurofighter vadászgépet riasztottak, miután egy Il-20-as orosz felderítő repülőgép tűnt fel a Balti-tenger felett. A Sky News szerint Moszkva előszeretettel használja ezeket repülőgépeket arra, hogy információt gyűjtsön a NATO balti-tengeri partvidéki katonai tevékenységéről, különösen Lengyelországban, Németországban, Dániában és Svédországban.

