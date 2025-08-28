Rendkívül súlyos hatással lehet a folyamatos stressz a szívre, egy tanulmány szerint

A UC Davis Health kardiovaszkuláris kutatói a Journal of Molecular and Cellular Cardiology folyóiratban publikált tanulmányukban kimutatták, hogy

a környezeti és társadalmi stresszorok – mint a zaj, a zsúfoltság és az alváshiány – jelentősen befolyásolják a szív egészségét.

Az állatkísérletek során megfigyelték, hogy már mindössze 10 nap akut stressznek való kitettség hatására fokozott gyulladás alakul ki a szervezetben, ami a szívfunkció enyhe változásait eredményezheti. A kutatók azonosították a hatás mögött álló molekuláris mechanizmusokat is: az úgynevezett NLRP3 inflammaszómák aktiválódását, amelyek felerősítik a szervezet gyulladását.

Felfedeztük, hogy a stressz egy láncreakción keresztül aktiválja az NLRP3 fehérjekomplexeket, ami sejtszintű stresszt és jelátviteli útvonalakat indít el

– magyarázta Padmini Sirish a tanulmány társszerzője. "Ez az első alkalom, hogy kimutattuk: a környezeti stressz közvetlenül aktiválhatja ezt a folyamatot a szívsejtekben, ami káros molekulák felszabadulásához vezet, hozzájárulva a szívbetegségek kialakulásához."

A kutatók szerint bár a stressz csökkentése lenne a legjobb megoldás a problémák megelőzésére, ez nem mindig lehetséges, különösen a szennyezettebb, zajosabb vagy társadalmi kihívásokkal küzdő területeken élők számára.

Az új információk alapján célunk olyan terápiás célpontok azonosítása, amelyek segíthetnek új kezelések kifejlesztésében

– mondta Sirish. "Ha nem tudjuk megszüntetni a stresszt, legalább csökkenthetjük annak szívre gyakorolt káros hatásait."

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images