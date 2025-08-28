Riadót fújt a NATO - Európa fölött kémkednek az orosz drónok

Az európai és amerikai katonai tisztviselők egyre aggasztóbbnak tartják a Türingia tartományban észlelt drónrepüléseket, annak ellenére, hogy az orosz szabotázsakciók száma Európában 2025-ben csökkent.

Egy német katonai szóvivő megerősítette a WirtschaftsWoche számára, hogy

a német bázisok közelében történő drónrepülések biztonsági kockázatot jelentenek.

A jelentések szerint az észlelt pilóta nélküli repülőgépek közül legalább néhányat Iránban gyártottak, amely Oroszország kulcsfontosságú katonai szövetségese és drónbeszállítója. A német hírszerzés szerint egyes drónokat valószínűleg a Balti-tengeren lévő hajókról indíthattak.

Az amerikai tisztviselők szerint Oroszország vagy az orosz hírszerzésnek dolgozó személyek állhatnak a repülések mögött. Feltételezett céljuk annak meghatározása, mely vállalatok gyártanak Ukrajnába szánt fegyvereket és hogyan szállítják azokat az országba. A nyugati tisztviselők azt is gyanítják, hogy Moszkva felhasználhatja az információkat jövőbeli európai szabotázsakciókhoz.

Januárban már jelentettek gyanús drónaktivitást német kiképzőbázisok közelében, míg London 2024 augusztusában figyelmeztetett, hogy Moszkva kémkedhet az Egyesült Királyságban kiképzett ukrán katonák után.

Az elmúlt években a Nyugat egyre gyakrabban figyelmeztetett feltételezett orosz hibrid műveletekre Európában, amelyek célja az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás aláásása. Nyugati tisztviselők szerint Oroszország állhat a lengyelországi, litvániai és más helyeken történt gyújtogatások, a balti-tengeri víz alatti infrastruktúra szabotázsa, valamint az európai országokba küldött gyújtóanyagot tartalmazó csomagok mögött.

Bár ezek az esetek 2022 és 2024 között megszaporodtak, a szabotázsakciók száma idén jelentősen csökkent. Szakértők és hírszerzési tisztviselők ezt a fokozott biztonsági intézkedésekkel és a háború befejezésére irányuló megújult diplomáciai tevékenységgel hozzák összefüggésbe.

