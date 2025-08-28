Riadót fújt a NATO - Európa fölött kémkednek az orosz drónok

Az európai és amerikai katonai tisztviselők egyre aggasztóbbnak tartják a Türingia tartományban észlelt drónrepüléseket, annak ellenére, hogy az orosz szabotázsakciók száma Európában 2025-ben csökkent.
Egy német katonai szóvivő megerősítette a WirtschaftsWoche számára, hogy
a német bázisok közelében történő drónrepülések biztonsági kockázatot jelentenek.
A jelentések szerint az észlelt pilóta nélküli repülőgépek közül legalább néhányat Iránban gyártottak, amely Oroszország kulcsfontosságú katonai szövetségese és drónbeszállítója. A német hírszerzés szerint egyes drónokat valószínűleg a Balti-tengeren lévő hajókról indíthattak.
Az amerikai tisztviselők szerint Oroszország vagy az orosz hírszerzésnek dolgozó személyek állhatnak a repülések mögött. Feltételezett céljuk annak meghatározása, mely vállalatok gyártanak Ukrajnába szánt fegyvereket és hogyan szállítják azokat az országba. A nyugati tisztviselők azt is gyanítják, hogy Moszkva felhasználhatja az információkat jövőbeli európai szabotázsakciókhoz.
Januárban már jelentettek gyanús drónaktivitást német kiképzőbázisok közelében, míg London 2024 augusztusában figyelmeztetett, hogy Moszkva kémkedhet az Egyesült Királyságban kiképzett ukrán katonák után.
Az elmúlt években a Nyugat egyre gyakrabban figyelmeztetett feltételezett orosz hibrid műveletekre Európában, amelyek célja az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás aláásása. Nyugati tisztviselők szerint Oroszország állhat a lengyelországi, litvániai és más helyeken történt gyújtogatások, a balti-tengeri víz alatti infrastruktúra szabotázsa, valamint az európai országokba küldött gyújtóanyagot tartalmazó csomagok mögött.
Bár ezek az esetek 2022 és 2024 között megszaporodtak, a szabotázsakciók száma idén jelentősen csökkent. Szakértők és hírszerzési tisztviselők ezt a fokozott biztonsági intézkedésekkel és a háború befejezésére irányuló megújult diplomáciai tevékenységgel hozzák összefüggésbe.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Mutatjuk, mire fogad a világ legmagasabb hozamú vagyonalapja, ezt most bárki lemásolhatja
Gigantikus összeget kezel az alap, és folyamatosan megveri a piacot.
Ursula von der Leyen: Fel vagyok háborodva!
Az Európai Bizottság elnöke videóüzenetben reagált az EU-képviseletet ért orosz rakétatámadásra.
Berobbantja a piacot az Otthon Start, ugrásra készen áll az MBH Bank
Emelkednek a lakásárak? Mekkora lesz az új hitel szerepe? Ginzer Ildikó válaszolt.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
A jövő újracsomagolva - Forradalmi változás jön a csomagolásoknál
Nagy átalakulás az iparágban.
Felújítottak egy sor pihenőhelyet az M7-es autópálya mentén
Napelem, játszóvár, fényerő-szabályozás is várja a pihenőket.
Elkészült Budapest első iskolautcája
Megkérdezték a lakókat is, 65% támogatta.
Egyik pillanatról a másikra államcsődbe lökhet egy országot az IMF
A politikai vezetők szerint elkerülhető a válság.
Megnyílt a föld alatti aranybánya: geotermia kamatmentes forrással
Képzeld el, hogy van egy technológia, amely egyszerre csökkenti a költségeidet, zöldíti a működésedet és még állami forrás is jár mellé - kamatmentesen, két évtizedre.
Jelentősen hűtik a klímát az erdőtüzek
A Washingtoni Egyetem kutatóinak idén megjelent tanulmánya szerint a boreális erdőtüzek robbanásszerű növekedése nyomán jelentősen hűl a klíma.
Gyermekvállalás: 10 rejtett költség, amivel nem számolsz! (videó)
Argyelán József és Kovács Fanni ebben a videóban a gyerekvállalás kevésbé látható költségeit veszik végig - őszintén, humorral, de nagyon is komolyan. Szó esik a mindennapi kiadásokról,
Megroppan-e az amerikai-indiai szövetség a vámháború súlya alatt?
Az Egyesült Államok és India kapcsolata 2025 augusztusában látványos fordulatot vett. Washington döntése, amely magas vámot vezetett be az indiai export jelentős részére, nem pusztán gazdasá
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Ha érdekelnek a befektetések és a gazdaság helyzete, hallgasd meg élő beszélgetésünket!
Mi várhat a világgazdaságra a geopolitikai konfliktusok korában, és mindebben milyen jövőkép rajzolódik ki Magyarország számára? Mi lesz a hatalmas költségvetési hiánnyal, a törékeny fori
Az USA adósság mögötti árnyékkereslet felemelkedése
Az amerikai államkötvények piacán a hedge fundok és a stabil érmék kibocsátói egyre fontosabbá válnak a napi árazásban. Ezek a szereplők gyakran a rövid távú profitra és piaci feltételek
A világ legnagyobb kibocsátói
A világ szén-dioxid- és metánkibocsátásának jelentős részéért csupán néhány vállalat tehető felelőssé. Mai bejegyzésünkben velük foglalkozunk.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.