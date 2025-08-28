Ritkán látott rakétaeső zúdult az ukrán fővárosra - Magyarországnak is üzent a támadás után Zelenszkij

A kijevi hatóságok közlése szerint a sebesültek közül legalább 30-at kórházba szállítottak, köztük több gyermeket is.
Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország 598 drónt - köztük Shahed támadó drónokat és csalikat - valamint 31 rakétát indított, köztük
két H-47 Kinzsal ballisztikus rakétát, kilenc Iszkander-M vagy észak-koreai KN-23 ballisztikus rakétát és 20 H-101 manőverező robotrepülőgépet.
Az ukrán légvédelem 563 drónt és 26 rakétát semmisített meg.
Az ukrán fővárosban több lakóépület és irodaház is komoly károkat szenvedett, ukrán források szerint néhány iskola is találatot kapott, bár ott gyerekek valószínűleg nem tartózkodtak, egyrészt azért, mert az ukránoknál is szeptember 1-én kezdődik a tanítás, másrészt pedig azért, mert a háború miatt három éve távoktatás van érvényben.
Right now in Kyiv, first responders are clearing the rubble of an ordinary residential building after a Russian strike. Another massive attack against our cities and communities. Killings again. Tragically, at least 8 people have already been confirmed dead. One of them is a… pic.twitter.com/aukkujC9ji https://t.co/aukkujC9ji— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2025
A sérültekről és a károkról még gyűjtik az információkat. Jelenleg nagyszabású mentési művelet zajlik a romok eltakarítására és az esetlegesen a törmelék alatt rekedt áldozatok kimentésére. Ihor Klimenko belügyminiszter szerint a műveletben mintegy 500 mentőegység és 1000 vészhelyzeti dolgozó vesz részt.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a támadásról szóló X-bejegyzésben Magyarországnak és Kínának is üzent, megemlítve, hogy
ha a béke pártján állnak, akkor illene elítélniük a legalább nyolc halálos áldozattal, köztük egy gyerek életével járó támadást.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Két ázsiai ősellenséget lökött egymás karjaiba Donald Trump
Egyre jobban békülnek a felek a kibékíthetetlen ellentéteik után, de Washington nem örülhet.
Eljött a zártkerti ingatlanok ideje, nagy változásokat hozhat egy törvénymódosítás
Az önkormányzatoknál pattog a labda.
50 millió részvényt adtak el a magyar tőzsde új sztárjánál
850 millió forint értékben.
Nyáron fordulat történt a hazai munkaerőpiacon
Nőtt a foglalkoztatás.
Kitiltják Magyarországról és a schengeni övezetből az ukrán drónerők parancsnokát
"Ukrajna tisztában van azzal, hogy a Barátság kőolajvezeték nélkülözhetetlen Magyarország energiaellátásának biztonsága szempontjából. "
Érdekesen alakulnak a lakásárak az Otthon Start miatt, egyes helyeken licitharcba kezdtek a vevők
Kapkodják a panellakásokat.
Az Nvidiától egy hiba is elég, máris büntetik a részvényt
Majdnem tökéletes, de csak majdnem.
Az egész EU feszülten figyel – készül a titkos találkozó a két európai nagyhatalom között
Az egész államszövetség gazdaságának jövője múlik az egyeztetésen.
Gyermekvállalás: 10 rejtett költség, amivel nem számolsz! (videó)
Argyelán József és Kovács Fanni ebben a videóban a gyerekvállalás kevésbé látható költségeit veszik végig - őszintén, humorral, de nagyon is komolyan. Szó esik a mindennapi kiadásokról,
Megroppan-e az amerikai-indiai szövetség a vámháború súlya alatt?
Az Egyesült Államok és India kapcsolata 2025 augusztusában látványos fordulatot vett. Washington döntése, amely magas vámot vezetett be az indiai export jelentős részére, nem pusztán gazdasá
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Ha érdekelnek a befektetések és a gazdaság helyzete, hallgasd meg élő beszélgetésünket!
Mi várhat a világgazdaságra a geopolitikai konfliktusok korában, és mindebben milyen jövőkép rajzolódik ki Magyarország számára? Mi lesz a hatalmas költségvetési hiánnyal, a törékeny fori
Az USA adósság mögötti árnyékkereslet felemelkedése
Az amerikai államkötvények piacán a hedge fundok és a stabil érmék kibocsátói egyre fontosabbá válnak a napi árazásban. Ezek a szereplők gyakran a rövid távú profitra és piaci feltételek
A világ legnagyobb kibocsátói
A világ szén-dioxid- és metánkibocsátásának jelentős részéért csupán néhány vállalat tehető felelőssé. Mai bejegyzésünkben velük foglalkozunk.
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Trump Signs Stablecoin Law - But Can We Stabilize the Stablecoin?
In a landmark move, the United States has passed a long-awaited law regulating stablecoins, signalling a turning point for digital assets pegged to the U.S. dollar. What if making stablecoins more stable o
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?
Az európai sikerország is lecsap a bankokra, mégis mi folyik itt?
Mi történik a pénzzel Lengyelországban?