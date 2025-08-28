  • Megjelenítés
Ritkán látott rakétaeső zúdult az ukrán fővárosra - Magyarországnak is üzent a támadás után Zelenszkij
Portfolio
Augusztus 27-én késő este Oroszország kiterjedt légicsapást hajtott végre Ukrajna ellen, Kijevet rakétákkal támadva és a frontvonalaktól távoli régiókat is célba véve - tudósított a Kyiv Independent.

A kijevi hatóságok közlése szerint a sebesültek közül legalább 30-at kórházba szállítottak, köztük több gyermeket is.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország 598 drónt - köztük Shahed támadó drónokat és csalikat - valamint 31 rakétát indított, köztük

két H-47 Kinzsal ballisztikus rakétát, kilenc Iszkander-M vagy észak-koreai KN-23 ballisztikus rakétát és 20 H-101 manőverező robotrepülőgépet.

Az ukrán légvédelem 563 drónt és 26 rakétát semmisített meg.

Az ukrán fővárosban több lakóépület és irodaház is komoly károkat szenvedett, ukrán források szerint néhány iskola is találatot kapott, bár ott gyerekek valószínűleg nem tartózkodtak, egyrészt azért, mert az ukránoknál is szeptember 1-én kezdődik a tanítás, másrészt pedig azért, mert a háború miatt három éve távoktatás van érvényben.

A sérültekről és a károkról még gyűjtik az információkat. Jelenleg nagyszabású mentési művelet zajlik a romok eltakarítására és az esetlegesen a törmelék alatt rekedt áldozatok kimentésére. Ihor Klimenko belügyminiszter szerint a műveletben mintegy 500 mentőegység és 1000 vészhelyzeti dolgozó vesz részt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a támadásról szóló X-bejegyzésben Magyarországnak és Kínának is üzent, megemlítve, hogy

ha a béke pártján állnak, akkor illene elítélniük a legalább nyolc halálos áldozattal, köztük egy gyerek életével járó támadást.

A címlapkép illusztráció.

