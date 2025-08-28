Ukrajna bekérette a kijevi magyar nagykövetet

Ukrajna bekérette a magyar nagykövetet, miután Magyarország megtiltotta az ukrán drónparancsnok belépését az országba.

Andrii Sybiha ukrán külügyminiszter csütörtökön közölte, hogy

Kijev bekérette a magyar nagykövetet,

azzal az indokkal, hogy a magyar kormány "diszkriminációt" alkalmaz az ukrajnai magyar kisebbséggel szemben.

Tiltakozó jegyzéket adtunk át válaszul arra, hogy Magyarország diszkriminálja az ukrajnai magyar kisebbséget, különösen a magyar származású védőnket, akinek megtiltották a belépést ősei országába

- írta Sybiha az X-en.

A külügyminiszter az ukrán drónhadsereg magyar származású parancsnokára, Robert Brovdi-ra utalt. A magyar kormány csütörtökön tiltotta meg a parancsnok belépését Magyarországra és a schengeni övezetbe a Barátság kőolajvezeték elleni támadásokban játszott szerepe miatt.

Felszólítjuk Magyarországot, hogy a jövőben tartózkodjon a barátságtalan lépésektől, és ehelyett folytasson konstruktív párbeszédet, amire Ukrajna továbbra is készen áll

- tette hozzá Sybiha.

