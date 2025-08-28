Ukrajna bekérette a kijevi magyar nagykövetet

Andrii Sybiha ukrán külügyminiszter csütörtökön közölte, hogy
Kijev bekérette a magyar nagykövetet,
azzal az indokkal, hogy a magyar kormány "diszkriminációt" alkalmaz az ukrajnai magyar kisebbséggel szemben.
The Hungarian ambassador has been summoned to @MFA_Ukraine.He was given a protest note in response to Hungary's discrimination against the Hungarian minority in Ukraine, particularly our Hungarian-descent defender who was banned from entering the country of his ancestors.We… https://twitter.com/MFA_Ukraine?ref_src=twsrc%5Etfw— Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) August 28, 2025
Tiltakozó jegyzéket adtunk át válaszul arra, hogy Magyarország diszkriminálja az ukrajnai magyar kisebbséget, különösen a magyar származású védőnket, akinek megtiltották a belépést ősei országába
- írta Sybiha az X-en.
A külügyminiszter az ukrán drónhadsereg magyar származású parancsnokára, Robert Brovdi-ra utalt. A magyar kormány csütörtökön tiltotta meg a parancsnok belépését Magyarországra és a schengeni övezetbe a Barátság kőolajvezeték elleni támadásokban játszott szerepe miatt.
Felszólítjuk Magyarországot, hogy a jövőben tartózkodjon a barátságtalan lépésektől, és ehelyett folytasson konstruktív párbeszédet, amire Ukrajna továbbra is készen áll
- tette hozzá Sybiha.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Portfolio
