Álcázott hadgyakorlatból valódi támadás: így készül a keleti nagyhatalom a nagy háborúra

Kína 2022 után – ekkor látogatott Tajvanra Nancy Pelosi, az akkori amerikai házelnök – több alkalommal is nagyszabású hadgyakorlatokat tartott a sziget körül. Ezek visszatérően azzal fenyegettek, hogy váratlanul támadásba fordulnak, és Peking ezzel a csellel álcázva akarja majd megszerezni a régóta követelt területet. A lap szerint a kínai Nemzetvédelmi Minisztérium legfrissebb jelentése éppen azt taglalja, hogyan lehet a műveletet támadásba fordítani.

Négy különböző módot is megneveztek, amely szerint „2035-re a Tajvani-szoros kínai belső tengerré tudják változtatni”:

Az első esetben a hadgyakorlat legforróbb pillanatában, amikor a hadihajók és a vadászgépek a partok közelében járnak, a gyakorlat átalakul támadássá.

A második és a harmadik forgatókönyv is arról szól, hogy a Tajvan körüli szigetláncokon növelik a jelenlétüket, ezzel pedig folyamatosan leszűkítik a rivális lehetőségeit. Ezekben lényegében állandó kínai felügyeletű zónák jönnek lére, tilalmi pontok kijelölése mellett.

A negyedik pont a blokád terve, vagyis a parti őrség és a milícia hadihajói elkezdenek kemény ellenőrzésekkel fellépni a tajvani kereskedelmi járművek és kikötők ellen. Ezeken a járműveket nem csak vizsgálhatnák, hanem blokkolhatnák a mozgást, vagy adott esetben le is foglalhatnák azokat.

A négy felvázolt lehetőség

mindegyike azt a célt szeretné elérni, hogy a sziget Peking ellenőrzése alá kerüljön.

A verziók közötti legfontosabb különbség a sziget elleni műveletek erőszakosságában rejlik.

