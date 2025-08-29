  • Megjelenítés
Amerika megvillantotta a YFQ-42A harci drónt: ez lehet a kulcs a jövő hadviseléséhez
Globál

Amerika megvillantotta a YFQ-42A harci drónt: ez lehet a kulcs a jövő hadviseléséhez

Portfolio
A General Atomics YFQ-42A harci drón prototípusa sikeresen végrehajtotta első repülését az amerikai légierő Collaborative Combat Aircraft (CCA) programjának keretében, mindössze 16 hónappal a szerződés aláírása után - közölte a The War Zone.
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Az amerikai légierő és a General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI) bejelentette a mérföldkőnek számító eseményt, bár a pontos dátumot nem közölték. A YFQ-42A az egyik a két fejlesztés alatt álló prototípus közül a CCA program első fázisában, a másik az Anduril által gyártott YFQ-44A.

Ez a mérföldkő megmutatja, mi lehetséges, amikor az innovatív beszerzés találkozik a motivált iparral. Rekordidő alatt jutottunk el a koncepciótól a repülésig – bizonyítva, hogy képesek vagyunk gyorsan harci képességeket biztosítani, ha elhárítjuk az akadályokat és a harcoló erőkre összpontosítunk.

- nyilatkozta Troy Meink, a légierő államtitkára.

David R. Alexander, a GA-ASI elnöke kiemelte, hogy az együttműködésnek köszönhetően sikerült a drónt mindössze egy év alatt megépíteni és repülésre kész állapotba hozni, amit "hihetetlen eredménynek" nevezett.

A légierő 2024 áprilisában választotta ki a General Atomics és az Anduril vállalatokat az első fázisú CCA prototípusok megépítésére. Előbbi megerősítette, hogy a YFQ-42A az XQ-67A kísérleti drónból származik, amelyet eredetileg a légierő Off-Board Sensing Station (OBSS) programjához fejlesztettek.

Az Anduril közleménye szerint a YFQ-44A repülési tesztjei hamarosan megkezdődnek.

A légierő tervei szerint a 2026-os pénzügyi évben döntenek majd az Increment 1 sorozatgyártásáról. Még nem tudni, hogy a YFQ-42A, a YFQ-44A, vagy mindkét típus gyártása mellett döntenek-e. A program első fázisában várhatóan 100-150 drónt rendelnek meg, de a teljes CCA program keretében akár 1000 vagy több eszköz beszerzését is tervezik. David Allvin tábornok, a légierő vezérkari főnöke szerint a terv segít újragondolni a csatateret, növeli a hatótávolságot, a rugalmasságot és a harcképességet az ember-gép együttműködés optimalizálásával.

Kapcsolódó cikkünk

Égető szüksége lenne Amerikának az F/A-XX hatodik generációs vadászgépre, de a HQ-25 drónnal nyílt egy titkos kiskapu

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Ha láthatnánk a fizetésedet!

Különösen álláshirdetéseknél, de úgy általában is felmerül, hogy milyen jó lenne átláthatóbbá tenni a fizetéseket. Ha nyíltan lehetne arról beszélni, hogy ki mennyit keres, amiből az i

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
orosz ukrán háború péntek
Globál
Lebombázták az oroszok a Bayraktar gyárat, Rogyinszke ostrom alatt - Híreink az ukrán frontról pénteken
Pénzcentrum
Küszöbön a nukleáris világháború? Ezek az országok robbanthatják ki!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility