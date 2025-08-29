Amerika megvillantotta a YFQ-42A harci drónt: ez lehet a kulcs a jövő hadviseléséhez

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Az amerikai légierő és a General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI) bejelentette a mérföldkőnek számító eseményt, bár a pontos dátumot nem közölték. A YFQ-42A az egyik a két fejlesztés alatt álló prototípus közül a CCA program első fázisában, a másik az Anduril által gyártott YFQ-44A.

Ez a mérföldkő megmutatja, mi lehetséges, amikor az innovatív beszerzés találkozik a motivált iparral. Rekordidő alatt jutottunk el a koncepciótól a repülésig – bizonyítva, hogy képesek vagyunk gyorsan harci képességeket biztosítani, ha elhárítjuk az akadályokat és a harcoló erőkre összpontosítunk.

- nyilatkozta Troy Meink, a légierő államtitkára.

David R. Alexander, a GA-ASI elnöke kiemelte, hogy az együttműködésnek köszönhetően sikerült a drónt mindössze egy év alatt megépíteni és repülésre kész állapotba hozni, amit "hihetetlen eredménynek" nevezett.

Today's successful flight of the YFQ-42A Collaborative Combat Aircraft (CCA) by @GenAtomics_ASI for the @usairforce shows what is possible when innovative acquisition meets motivated industry! (1/2) pic.twitter.com/XpRRj9Zuvv https://twitter.com/GenAtomics_ASI?ref_src=twsrc%5Etfw — Office of the Secretary of the Air Force (@SecAFOfficial) August 27, 2025

A légierő 2024 áprilisában választotta ki a General Atomics és az Anduril vállalatokat az első fázisú CCA prototípusok megépítésére. Előbbi megerősítette, hogy a YFQ-42A az XQ-67A kísérleti drónból származik, amelyet eredetileg a légierő Off-Board Sensing Station (OBSS) programjához fejlesztettek.

Az Anduril közleménye szerint a YFQ-44A repülési tesztjei hamarosan megkezdődnek.

A légierő tervei szerint a 2026-os pénzügyi évben döntenek majd az Increment 1 sorozatgyártásáról. Még nem tudni, hogy a YFQ-42A, a YFQ-44A, vagy mindkét típus gyártása mellett döntenek-e. A program első fázisában várhatóan 100-150 drónt rendelnek meg, de a teljes CCA program keretében akár 1000 vagy több eszköz beszerzését is tervezik. David Allvin tábornok, a légierő vezérkari főnöke szerint a terv segít újragondolni a csatateret, növeli a hatótávolságot, a rugalmasságot és a harcképességet az ember-gép együttműködés optimalizálásával.

