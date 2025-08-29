JD Vance amerikai elnök pár napja arról beszélt, hogy Oroszország már számos engedményt tett a háború lezárása érdekében, Marja Zaharova orosz külügyminisztériumi szóvivő ma délelőtt viszont azt mondta: Moszkva nem érti, pontosan milyen engedményekről beszélt az amerikai alelnök.

Szerintem meg kell kérdeznünk az amerikaiakat, hogy pontosan miről beszélnek a szenior vezetőik. Megvannak a megközelítéseink, az elnök úr rendszeresen beszél erről, a külügyminiszterünk részletes elemzést adott róla, mi is rendszeresen kommentálunk”

– mondta Zaharova egy délelőtti sajtótájékoztatón, ahol téma volt az, hogy JD Vance amerikai alelnök nemrég azt mondta: Oroszország már rengeteg engedményt tett a háború lezárása érdekében.

A kommunikációs anomália magyarázata annyi lehet, hogy JD Vance és a Fehér Ház úgy látja: az önmagában engedmény, hogy Oroszország állítólag nem akarja már elfoglalni egész Herszon és Zaporizzsja megyét, „csak” a Donbaszt követelik maguknak (az elfoglalt déli területeknél befagyasztanák a frontvonalat). Ezt Oroszország sosem nyilvánította ily módon ki, de állítólag Vlagyimir Putyin orosz elnök ezt a felvetést tárgyalta Donald Trump elnökkel két hete Alaszkában.



Oroszország viszont hivatalosan azt kommunikálja, hogy nem tettek semmilyen engedményt, végig az volt a céljuk, hogy a „különleges művelet” elérje a Donbasz „felszabadítását.” E kommunikáció célja az lehet, hogy egy esetleges részsikert felmutató békemegállapodást otthon ki tudnak hirdetni, mint totális győzelem, hiszen „végig ez volt a különleges művelet célja."

