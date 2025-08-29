  • Megjelenítés
Bemutatta a drónpilóták legrosszabb rémálmát a Gripen-vadászgépek gyártója: elkészült a Nimbrix
Bemutatta a drónpilóták legrosszabb rémálmát a Gripen-vadászgépek gyártója: elkészült a Nimbrix

Portfolio
Új, költséghatékony drónelhárító rakétát fejelsztett a svéd SAAB, amely kifejezetten a modern csatatéren egyre nagyobb fenyegetést jelentő kisméretű drónok ellen nyújt védelmet - írta a Defense News.
A svéd védelmi vállalat csütörtöki közleménye szerint már tárgyalásokat folytat potenciális ügyfelekkel, a pilóta nélküli légi járművek elleni rakéta első szállítmányait 2026-ra tervezik. A "tüzelj és felejtsd el" (fire and forget) típusú rakétát a szeptemberi londoni DSEI UK kiállításon mutatják be először a nagyközönségnek.

A Nimbrix a válaszunk azokra a pilóta nélküli légi fenyegetésekre, amelyek az elmúlt években jelentősen elterjedtek. Költséghatékony megoldás, ami kritikus fontosságú

– nyilatkozta Stefan Öberg, a Saab rakétarendszerekért felelős üzletágának vezetője.

A rakétát kifejezetten a költségek minimalizálására tervezték, ezért rengeteg olyan alkatrészt használ, amely nem dedikáltan katonai célú komponens. A fejlesztés alatt álló rakéta infravörös célkereső rendszerrel és nagy hatóerejű repeszképző robbanófejjel rendelkezik, amely légi robbanás üzemmódban drónrajok ellen is bevethető. A cél az 5 kilométeres hatótávolság elérése aktív célkövető rendszerrel.

A földi telepítésű Nimbrix rakéta működtethető önálló rendszerként, más légvédelmi komplexumokba integrálva vagy járműre szerelve is.

Megjött a bejelentés: újraindult a kőolajtranzit a Barátság vezetéken Szlovákiába

A címlapkép illusztráció, a fotón egy orosz Lancet drón szerepel. Címlapkép forrása: Getty Images

