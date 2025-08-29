Egy egész ország kormányát buktatták meg egyetlen bírói ítélettel

A 39 éves vezetőt már júliusban felfüggesztették, mert a kritikusok szerint nem védte kellőképpen az ország érdekeit a határ menti feszültségek idején.
A vitatott beszélgetés idején Bangkok és Phnompen között patthelyzet alakult ki egy májusi határincidens miatt, amelyben egy kambodzsai katona meghalt.
A konfliktus öt napig tartó fegyveres összecsapásokat szült, 40 ember halálát és több mint 300 ezer ember kitelepítését okozva.
Paetongtarn védelmében azt mondta: „Szándékaim az ország érdekeit szolgálták, nem a saját hasznomat.”
Paetongtarn ezzel a harmadik Shinawatra-családtag lett, akinek idő előtt távoznia kellett a kormányfői posztról: apját, Thaksint és nagynénjét, Yingluckot katonai puccsok buktatták meg.
A döntés előtt nem sokkal Thaksint felmentették az uralkodó megsértésére vonatkozó vádak alól, ami akár 15 év börtönnel is járhatott volna.
A leváltás politikai bénultságot vetít előre, mivel nincs egyértelmű utódjelölt, és a Pheu Thai vezette koalíció instabil parlamenti többséggel kormányoz. Az alkotmány értelmében csak a 2023-as választások hivatalos miniszterelnök-jelöltjei pályázhatnak a tisztségre, ám közülük többen már kiestek a körből. Új választások lehetősége felmerült, de nem világos, hogy az ideiglenes kormányfő, Phumtham Wechayachai kiírhatja-e azokat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
