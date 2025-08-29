  • Megjelenítés
Egy egész ország kormányát buktatták meg egyetlen bírói ítélettel
Egy egész ország kormányát buktatták meg egyetlen bírói ítélettel

Thaiföld alkotmánybírósága pénteken leváltotta Paetongtarn Shinawatra miniszterelnököt és kormányát, miután megállapította, hogy a kormányfő megsértette a tisztséghez méltó etikai normákat egy júniusi, kiszivárgott telefonbeszélgetés során Hun Sen volt kambodzsai miniszterelnökkel – számolt be a L'Express.

A 39 éves vezetőt már júliusban felfüggesztették, mert a kritikusok szerint nem védte kellőképpen az ország érdekeit a határ menti feszültségek idején.

A vitatott beszélgetés idején Bangkok és Phnompen között patthelyzet alakult ki egy májusi határincidens miatt, amelyben egy kambodzsai katona meghalt.

A konfliktus öt napig tartó fegyveres összecsapásokat szült, 40 ember halálát és több mint 300 ezer ember kitelepítését okozva.

Paetongtarn védelmében azt mondta: „Szándékaim az ország érdekeit szolgálták, nem a saját hasznomat.”

Paetongtarn ezzel a harmadik Shinawatra-családtag lett, akinek idő előtt távoznia kellett a kormányfői posztról: apját, Thaksint és nagynénjét, Yingluckot katonai puccsok buktatták meg.

A döntés előtt nem sokkal Thaksint felmentették az uralkodó megsértésére vonatkozó vádak alól, ami akár 15 év börtönnel is járhatott volna.

A leváltás politikai bénultságot vetít előre, mivel nincs egyértelmű utódjelölt, és a Pheu Thai vezette koalíció instabil parlamenti többséggel kormányoz. Az alkotmány értelmében csak a 2023-as választások hivatalos miniszterelnök-jelöltjei pályázhatnak a tisztségre, ám közülük többen már kiestek a körből. Új választások lehetősége felmerült, de nem világos, hogy az ideiglenes kormányfő, Phumtham Wechayachai kiírhatja-e azokat.

