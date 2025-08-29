Egyre borúsabban látják a jövőt Kijevben: „Putyin már nem fél Trumptól”

2025 augusztusában talán a 2022-es ukrajnai orosz invázió kezdete óta nem került ennyire közel a háború lezárásának lehetősége. Vlagyimir Putyin orosz elnök hajlandónak mutatkozott találkozni Donald Trump amerikai elnökkel, ahol az ukrajnai helyzet megoldásáról tárgyaltak, a külsőségek alapján eredményesen. Nem sokkal később az Egyesült Államok vezetője Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is összeült, több európai vezető politikus társaságában, hogy valahogy átrágják magukat a vitás pontokon. Azóta viszont látszólag alig haladt előre az ügy, a felek nem nagyon akarnak engedni az álláspontjaikból, a háború a korábbiakhoz hasonló intenzitással zajlik tovább, pedig lehetett reménykedni egy csúcstalálkozóban Kijev és Moszkva között.

Az elmúlt napokban már felmerült, hogy Trump esetleg el is vesztette az érdeklődését, valamint augusztus 25-én az is elhangzott, hogy Putyin valójában nem akar személyesen találkozni az ukrán elnökkel, mert „nem kedveli őt”. Egyre több hang kezdett arról beszélni, hogy lehet, semmi nem lesz a várva-várt csúcsból. Erről fejtette ki a véleményét az ukrán lapnak egy, belsős körökben jártas, névtelenséget kérő megszólaló:

Ha nem lesz nyomás Putyinra, (a találkozó) nem fog megtörténni. Ha lesz, akkor lehetséges. Az amerikaiakon múlik. Egyelőre (Trump) nem gyakorol nyomást. És Putyin egyértelműen nem akar (találkozni)

– mondta a forrás.

Azt is kifejtette, hogy egyre kevesebb remény maradt Ukrajnában arra, hogy az amerikai elnök ténylegesen hajlandó lesz-e nyomást gyakorolni Moszkvára. Olekszandr Merezsko, Zelenszkij pártjának törvényhozója szerint Trump nem akar további szankciókat hozni már az oroszok ellen, és erre Putyin is rájött. Szerinte

az orosz államfő már nem fél Trumptól.

Hasonlóan látja a helyzetet Volodimir Arijev, az Európai Szolidaritás párt képviselője is:

Putyin csak a kapitulációra vár, és jelenleg nem látok olyan tényezőket, amelyek engedményekre kényszerítenék – sem szankciókat, sem harctéri vereségeket, sem elszigetelődést

– fejtette ki.

Címlapkép forrása: Portfolio