Ezt aztán a váratlan fordulat: Trump Amerika legnagyobb riválisától várja Ukrajna biztonsági garanciáját

A Financial Times forrásai szerint Trump a múlt héten, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott washingtoni találkozóján
javasolta kínai katonák küldését Ukrajnába, hogy felügyeljék a semleges zónát az 1300 kilométeres frontvonal mentén.
Az információk szerint az európai vezetők és Zelenszkij elnök is elutasították ezt a tervet, mivel Kína kritikus fontosságú támogatást nyújt Oroszországnak a háborúban. A Fehér Ház azonban határozottan cáfolta a hírt, egy magas rangú tisztviselő kijelentette:
Ez hamis, nem volt szó kínai békefenntartókról.
A kínai békefenntartók ötlete nem új keletű. Oroszország először 2022 tavaszán, az isztambuli tárgyalások során vetette fel a kérdést, amikor azt tervezték, hogy a békemegállapodás "garantáló államai" az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország, Kína és Oroszország lennének. Azóta azonban jelentősen megváltozott a helyzet. Zelenszkij nemrég hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem tekinti Kínát lehetséges biztonsági garanciát nyújtó országnak a háború után, mivel ilyen garanciákat csak olyan országok adhatnak, amelyek valódi segítséget nyújtanak. Kína eközben továbbra is támogatja Oroszországot, kritikus fontosságú árukkal és technológiákkal látja el, valamint finanszírozza a háborút.
Kína ugyan kijelentette, hogy részt kíván venni az orosz-ukrán háború megoldási módjainak keresésében, de továbbra is "válságnak" nevezi a konfliktust, nem háborúnak.
Címlapkép forrása: Shutterstock
