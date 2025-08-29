Fegyveres beavatkozásra készül Amerika – Már Trump elnök asztalán vannak a tervek

Haiti nagy része évek óta fegyveres bűnbandák ellenőrzése alatt áll, a lakosság súlyos nélkülözésben és állandó terrorban él. Kenya tavaly békefenntartókat küldött a térségbe, de a misszió nem ért el szinte semmilyen eredményt a bűnbandák megfékezésében.

Az Egyesült Államok és Panama a napokban egy tervezetet nyújtott be az ENSZ-nek,

melynek fejében egy új többnemzeti fegyveres katonai missziót kezdenének Haitin.

A projektről egyelőre kevés konkrétumot tudni: a misszió keretein belül maximum 5500 „egyenruhás” – vagyis rendőr és / vagy katona menne Haitire, akik lényegesen jobb, halálosabb felszerelést és a bűnözők ellen való fellépési jogköröket kapnának.

Vagyis nyíltan, akár fegyverekkel is szembe szállhatnak a haiti bűnözőkkel.

A misszióban részt venne az USA és Kenya mellett Kanada és El Salvador, valamint néhány meg nem nevezett külföldi ország is. Egyelőre azt nem tudni, ezek az országok katonákat is küldenének-e, vagy csupán egy új projekt keretein belül lényegében kibővítenék, finanszíroznák, felszerelésekkel támogatnák a jelenleg igencsak limitált képességekkel működő kenyai missziót.

Az eredetileg 2500 fősre tervezett kenyai misszióban alig 1000 ember vesz részt, a küldetés mandátuma ráadásul hivatalosan le is jár október 2-án. A projekt eddigi sikertelenségét nagyrészt forráshiánnyal lehet magyarázni.

