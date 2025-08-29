  • Megjelenítés
Fel kell készülni: Európa vezető hatalma szerint még sokáig fog tartani a háború
Friedrich Merz német kancellár szerint Oroszország Ukrajna elleni háborúja még hónapokig eltarthat, és a szövetségesek készek folytatni Ukrajna támogatását a teljes körű háborús körülmények között - közölte a RBC Ukraine.

A Le Figaro jelentése szerint a német kancellár kijelentette:

Ez a háború még sok hónapig tarthat. Mindenesetre fel kell készülnünk erre. Készen állunk.

Merz hangsúlyozta, hogy a tettrekészek koalíciójának a munkáját fenn kell tartani, ez prioritást jelent a francia-német szövetség számára. A beszélgetés során a német kormányfő azt is közölte, hogy nem várható találkozó Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Vlagyimir Putyin orosz vezető között.

Az amerikai tisztviselők előrejelzései általában optimistábbak az európai várakozásoknál. JD Vance amerikai alelnök szerint a háború 3-6 hónapon belül véget érhet, míg Steve Witkoff amerikai különmegbízott azt nyilatkozta, hogy Washington reméli, az év végéig három konfliktust is rendezni tudnak, köztük az orosz-ukrán háborút. Ezzel szemben Antonio Tajani olasz külügyminiszter szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy a háború 2025 vége előtt befejeződne.

Lebombázták az oroszok a Bayraktar gyárat, Rogyinszke ostrom alatt - Híreink az ukrán frontról pénteken

