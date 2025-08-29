Kiderült, mire számíthat Ukrajna az EU-tól a békekötés után

Az uniós miniszterek megvitatták Európa szerepét a biztonsági garanciákban, és széles körű támogatást kapott az EUMAM katonai misszió mandátumának kiterjesztése, hogy a tűzszünet létrejötte után is biztosíthassanak kiképzést és tanácsadást Ukrajnában. Kallas kiemelte, hogy az EU a legnagyobb kiképzési szolgáltató az ukrán katonák számára.

Eddig több mint 80 000 katonát képeztünk ki, és készen kell állnunk, hogy többet tegyünk. Ez magában foglalhatja uniós kiképzők elhelyezését ukrán katonai akadémiákon és intézményekben. Ezzel párhuzamosan civil missziónk megerősítheti Ukrajna ellenálló képességét az orosz hibrid támadásokkal szemben

- tette hozzá Kallas.

Jelentések szerint az európai vezetők egy 40 kilométeres ütközőzóna létrehozását fontolgatják az ukrán és orosz erők között egy esetleges békemegállapodás részeként. A demilitarizált zónát valószínűleg egy harmadik ország semleges békefenntartó csapatai felügyelnék. Eközben Oroszország elutasította az európai vagy bármely NATO-ország csapatainak ukrajnai jelenlétét, ellentmondva Donald Trump amerikai elnök állításának, miszerint Putyin beleegyezne ilyen feltételekbe egy békemegállapodás során.

