  • Megjelenítés
Kiderült, mit gondolnak az amerikaiak Donald Trumpról – Ezeket a számokat nagyon nem fogja megköszönni az elnök
Globál

Kiderült, mit gondolnak az amerikaiak Donald Trumpról – Ezeket a számokat nagyon nem fogja megköszönni az elnök

Portfolio
A Quinnipiac Egyetem legfrissebb közvélemény-kutatása szerint rekordalacsonyra süllyedt Donald Trump amerikai elnök népszerűsége - írja a Hill.

Az amerikai regisztrált választók mindössze

37 százaléka elégedett a republikánus elnök munkájával, míg 55 százalékuk elutasítja azt.

7 százalék nem nyilvánított véleményt.

A negatív 18 százalékpontos mérleg Trump 2021 januárja óta mért legalacsonyabb támogatottságát jelenti a Quinnipiac adatsorában, és 4 pontos visszaesést jelent a júliushoz képest.

Januári hivatalba lépése óta Trump mostani számai 21 pontos elmozdulásról tanúskodnak negatív irányba: akkor még 46 százalék támogatta és 43 százalék utasította el az elnök teljesítményét.

Jelenleg a republikánusok 84 százaléka támogatja Trump elnökként végzett munkáját, míg a demokraták körében szinte teljes, 98 százalékos az elutasítottsága. A pártfüggetlenek között 58 százalék bír kedvezőtlen véleménnyel a volt ingatlanmágásról, és csak 31 százalék vélekedik kedvezően a teljesítményéről.

A közvélemény-kutatást augusztus 21-25. között végezték 1220 regisztrált szavazó megkérdezésével, 3,4 százalékpontos hibahatárral.

Kapcsolódó cikkünk

Az oroszok sem értik, pontosan milyen engedményeket tettek a háború lezárása érdekében

CNN: elfogyott Trump türelme – Több mint 3000 ERAM-rakétát kap Ukrajna

Megtérül Trump újraválasztásának támogatása: újabb döntéssel segíti a kriptovaluta ipart

Döntött, előkészíti az Egyesült Államokra mérendő csapást a legnagyobb latin-amerikai ország

Trump fia szerint jöhet az 1 millió dolláros bitcoin

Sürgetik Trumpékat a német autóipari szereplők

Kimondta Trump kedvence a Fed-ből, mikor és mennyit kell vágni a kamatokon

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Ha láthatnánk a fizetésedet!

Különösen álláshirdetéseknél, de úgy általában is felmerül, hogy milyen jó lenne átláthatóbbá tenni a fizetéseket. Ha nyíltan lehetne arról beszélni, hogy ki mennyit keres, amiből az i

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
orosz ukrán háború péntek
Globál
Lebombázták az oroszok a Bayraktar gyárat, Rogyinszke ostrom alatt - Híreink az ukrán frontról pénteken
Pénzcentrum
Küszöbön a nukleáris világháború? Ezek az országok robbanthatják ki!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility