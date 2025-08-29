Kongatja a vészharangot Moszkva: olyan lépés készül, amely közvetlenül fenyegeti az orosz stratégiai érdekeket

Japánban található amerikai bázisra telepíti Washington a Typhon rakétarendszer, amely Moszkva szerint egyértelműen destabilizáló lépésnek minősül.

Ezt egy újabb destabilizáló lépésnek tekintjük, amely része Washington azon törekvésének, hogy növelje a földi telepítésű rövid és közepes hatótávolságú rakéták potenciálját az ilyen rendszerek világ különböző részein történő telepítése céljából

– mondta.

Elmondta, hogy ezek a fejlesztések közvetlen stratégiai fenyegetést jelentenek Oroszországra nézve, ez pedig a regionális és a globális biztonsági struktúrát is veszélyezteti. Zaharova kiemelte, hogy Tokió egyre inkább a militarizáció felé halad, ebbe beleértve a kiképzést és a Washingtonnal való katonai-technikai együttműködés fejlesztését.

Az ilyen lépéseket szándékosan ellenségesnek és Oroszország nemzeti érdekeinek figyelmen kívül hagyásának tekintjük, ezért megfelelő katonai-technikai intézkedéseket kell hoznunk

– emelte ki.

Oroszország arra szólítja fel a japán kormányt, hogy fontolja meg a stratégiáját, különösen a Typhon rakétarendszer telepítését. Amennyiben Tokió kitart a beruházás mellett, úgy az oroszok a japán felet fogják hibáztatni a regionális biztonsági helyzet megromlása miatt.

Címlapkép forrása: Capt. Ryan DeBooy, United States (US) Army, Public domain, via Wikimedia Commons