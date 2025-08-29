Kongatja a vészharangot Moszkva: olyan lépés készül, amely közvetlenül fenyegeti az orosz stratégiai érdekeket

Japánban található amerikai bázisra telepíti Washington a Typhon rakétarendszer, amely Moszkva szerint egyértelműen destabilizáló lépésnek minősül.
Ezt egy újabb destabilizáló lépésnek tekintjük, amely része Washington azon törekvésének, hogy növelje a földi telepítésű rövid és közepes hatótávolságú rakéták potenciálját az ilyen rendszerek világ különböző részein történő telepítése céljából
– mondta.
Elmondta, hogy ezek a fejlesztések közvetlen stratégiai fenyegetést jelentenek Oroszországra nézve, ez pedig a regionális és a globális biztonsági struktúrát is veszélyezteti. Zaharova kiemelte, hogy Tokió egyre inkább a militarizáció felé halad, ebbe beleértve a kiképzést és a Washingtonnal való katonai-technikai együttműködés fejlesztését.
Az ilyen lépéseket szándékosan ellenségesnek és Oroszország nemzeti érdekeinek figyelmen kívül hagyásának tekintjük, ezért megfelelő katonai-technikai intézkedéseket kell hoznunk
– emelte ki.
Oroszország arra szólítja fel a japán kormányt, hogy fontolja meg a stratégiáját, különösen a Typhon rakétarendszer telepítését. Amennyiben Tokió kitart a beruházás mellett, úgy az oroszok a japán felet fogják hibáztatni a regionális biztonsági helyzet megromlása miatt.
Címlapkép forrása: Capt. Ryan DeBooy, United States (US) Army, Public domain, via Wikimedia Commons
Nagy változás jön a Ryanairnél, ennek örülni fognak az utasok
5 centi sokat számít.
Fel kell készülni: Európa vezető hatalma szerint még sokáig fog tartani a háború
A csúcstalálkozóról is beszélt.
Drámai térkép: kettészakadt az ország
Nem mindennapi jelenség.
Forint, euró, dollár – hogyan lovagold meg a devizapiac hullámait?- Interaktív, díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Teleszórja nagy hatótávolságú rakétákkal a tengerpartot a keleti hatalom: egyetlen célja van ezzel
Komoly kritikák merültek fel.
Összeomolhat Európa egyik utolsó vörös bástyája – Érik a szélsőjobboldal hatalomra kerülése?
Korrupciós botrányok sorozata hozhatja el a fordulatot.
Nukleáris tengeralattjáróval fokozza a nyomást Trump: azonnal katonákat vezényeltek a határra
Nem csillapodik a helyzet az olajhatalom körül.
Otthon Start indulás - Mit tudunk eddig a banki díjakról és kedvezményekről?
Az Otthon Start program szeptember 1-én, hétfőn indul, és bár a hivatalos banki hirdetmények még nem jelentek meg a legtöbb pénzintézetnél, a nyilvánosan elérhető információk alapján már
Ön befektető? Érdemes néznie az USA fogyasztói bizalmi mutatóját
Az Egyesült Államok gazdasági ciklusának egyik legérzékenyebb előrejelző indikátora a fogyasztói bizalmi mutató. Ez a mérőszám nem csupán a háztartások rövid távú hangulatát tükrözi
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Ki igényelheti az Otthon Start hitelt?
Egy egyszerű kérdés, mégis ennek kapcsán voltak a legnagyobb változások az elmúlt 4-5 hét során. 2025 szeptember elsejével indul a program, a 2025.07.31-ei közlönyben a társadalmi egyeztetés
A módosított szupernövények jelenthetik a jövőt
Tudósok olyan genetikai módosításon dolgoznak, amelynek köszönhetően a haszonnövények képesek fokozott ütemben megkötni a szén-dioxidot, miközben sokkal magasabb a ter
Ha láthatnánk a fizetésedet!
Különösen álláshirdetéseknél, de úgy általában is felmerül, hogy milyen jó lenne átláthatóbbá tenni a fizetéseket. Ha nyíltan lehetne arról beszélni, hogy ki mennyit keres, amiből az i
United Parcel Service Inc. - elemzés
'23-ban már elemeztem, akkor még csak 14 éves osztalékemelés múltja volt, ez azóta 16-ra nőtt. Akkor az tetszett benne, hogy amit mondtak a következő évre, azt kb. hozták is. Na, ez most egy k
Megnyílt a föld alatti aranybánya: geotermia kamatmentes forrással
Képzeld el, hogy van egy technológia, amely egyszerre csökkenti a költségeidet, zöldíti a működésedet és még állami forrás is jár mellé - kamatmentesen, két évtizedre.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?