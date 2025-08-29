  • Megjelenítés
Lebombázták az oroszok a Bayraktar gyárat, Rogyinszke ostrom alatt - Híreink az ukrán frontról pénteken
Globál

Lebombázták az oroszok a Bayraktar gyárat, Rogyinszke ostrom alatt - Híreink az ukrán frontról pénteken

Portfolio
Tegnap súlyos támadás érte az ukrán fővárost, a mentési munkálatok még ma reggel is folynak. A civil áldozatokról szóló hírek mellett kiderült, hogy az oroszok haderő lebombázta a török Baykar vállalat dróngyárát is az ukrán fővárosban. Az oroszok Pokrovszktól északra Rogyinszkét és Krasznij Limant ostromolják, a T-05-15-ös főutat gyakorlatilag teljesen elvágták. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki eseményeivel.
Megosztás

Orosz légvédelmi jelentés

54 ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem az éjjel Oroszország területe és a Krím fölött - közölte az orosz védelmi minisztérium.

Moszkva nem teszi közzé a nem elfogott drónok számát.

Megosztás

Zelenszkij: Oroszország lényegében Donald Trump elnököt támadta meg

A Kijev elleni súlyos orosz támadásból jól látszik, hogy Oroszország nem akar békét, ezzel olyan szereplőket is támadtak tegnap, akik békét akarnak, így Donald Trump amerikai elnököt is – jelentette ki tegnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Tovább a cikkhez
Zelenszkij: Oroszország lényegében Donald Trump elnököt támadta meg
Megosztás

Szétbombázták az oroszok a legendás Bayraktar drónokat gyártó üzemet

Lebombázta az orosz haderő a török Baykar vállalat kijevi gyártóüzemét, ahol drónokat akartak gyártani az ukrán haderőnek – írta meg az Ukrainszka Pravda.

Tovább a cikkhez
Szétbombázták az oroszok a legendás Bayraktar drónokat gyártó üzemet
Megosztás

Lebombázták az oroszok a Bayraktar gyárat, Rogyinszke ostrom alatt - Híreink az ukrán frontról pénteken

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki eseményeivel.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Fény derült az Északi Áramlat rejtélyére, nemet mondott Moszkva a béke egyik kulcsfeltételére - Háborús híreink csütörtökön

Címlapkép forrása: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
john bolton donald trump
Globál
Úgy néz ki, ez nem a bosszúról szól: lehet, hogy hatalmas hibát vétett Trump esküdt ellensége
Pénzcentrum
Működik a legális hiteltrükk az Otthon Startnál is: így lehet akár 20%-ot faragni a törlesztőrészleten
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility