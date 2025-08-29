Nukleáris tengeralattjáróval fokozza a nyomást Trump: azonnal katonákat vezényeltek a határra

Vladimir Padrino védelmi miniszter kedden közösségi médiában közzétett videójában jelentette be a jelentős dróntelepítést és a haditengerészeti járőrözést Venezuela karibi partvidékén, beleértve nagyobb hajók bevetését északabbra, a területi vizeken. Az intézkedés válasz Washington múlt heti lépésére, amikor Amerika három hadihajóból álló csoportot küldött Venezuela partjaihoz, állítása szerint a latin-amerikai drogkartellek elleni művelet részeként.

Hírügynökségi jelentések szerint hétfőn

további két amerikai hajó – egy irányított rakétás cirkáló és egy nukleáris meghajtású gyorstámadó tengeralattjáró – is a Karib-térségbe érkezett.

A telepítésben összesen mintegy 4500 amerikai katona vesz részt, köztük 2200 tengerészgyalogos. Az amerikai haditengerészeti erődemonstráció azt követően történt, hogy Donald Trump amerikai elnök kormányzata a múlt héten kokainkereskedelemmel és drogkartellekkel való együttműködéssel vádolta meg Nicolás Maduro baloldali venezuelai elnököt. Washington egyúttal bejelentette, hogy megduplázta a Maduro elfogásáért vagy bíróság elé állításáért járó jutalmat 25 millióról 50 millió dollárra.

Az amerikai tisztviselők szerint Maduro és kormányának tagjai állnak a Cartel de los Soles nevű venezuelai kokainkereskedelmi kartell élén, amelyet Washington terrorszervezetnek nyilvánított. Maduro elutasította a vádakat, és azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy rendszerváltást próbál előidézni országában. Hétfői televíziós műsorában Maduro hangsúlyozta, hogy Venezuela, ellentétben a szomszédos Kolumbiával, „mentes a kokaültetvényektől és a kokaingyártástól”. A venezuelai elnök, aki bírálta az amerikai kormányt, amiért nem foglalkozik az országon belüli drogfogyasztással, több százezer helyi milícia tagot mozgósított a nemzetbiztonság megerősítésére a washingtoni fenyegetések közepette. Mintegy

15 000 venezuelai katonát is a Kolumbiával közös határra vezényeltek a bűnözői csoportok, köztük a kábítószer-kereskedelemben részt vevők elleni fellépés érdekében.

Padrino védelmi miniszter kedden külön bejelentésben közölte, hogy egy folyamatban lévő művelet során Venezuela északkeleti részén felszámoltak olyan hajógyárakat, ahol bűnözők „félig merülő járműveket és csónakokat akartak gyártani kábítószer tengeri szállítására” európai és észak-amerikai piacokra. Venezuela ENSZ-képviselete egy levélben elítélte az Egyesült Államok „ellenséges cselekedeteinek és fenyegetéseinek eszkalációját”, számolt be kedden a Noticias Venevision helyi médium. A levélben Venezuela közölte az ENSZ-szel, hogy Washington cselekedetei „komoly fenyegetést jelentenek a regionális békére és biztonságra”, míg egy nukleáris meghajtású támadó tengeralattjáró jelenléte „egyértelmű megfélemlítési aktus”. A levél „garanciákat” követelt arra, hogy Amerika „nem telepít és nem fenyeget nukleáris fegyverek bevetésével a régióban”.

A katonai erődemonstráció ellenére elemzők nem tartják valószínűnek, hogy az Egyesült Államok inváziót indítana vagy csapást mérne Venezuelára. Az International Crisis Group elemzője, Phil Gunson szerint

amit látunk, az kísérlet a kormányzati körökben való szorongás keltésére és Maduro tárgyalóasztalhoz kényszerítésére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images