  • Megjelenítés
Portugál elnök: Donald Trump orosz erőforrás
Globál

Portugál elnök: Donald Trump orosz erőforrás

Portfolio
Marcelo Rebelo de Sousa portugál elnök nyilvánosan kijelentette, hogy Donald Trump amerikai elnök „objektíven szovjet vagy orosz erőforrás” – számol be az Ukrinform.

A portugál vezető pártjának rendezvényén beszélt az amerikai elnökről, egyebek mellett azt mondta, hogy

a világ legerősebb szuperhatalmának vezetője objektíven szemlélve orosz vagy szovjet erőforrás.”

(Itt az erőforrás szó elsősorban hírszerzési, titkosszolgálati kontextusban értelmezendő).

Azt állítom, hogy objektíven, az új amerikai vezetés stratégiai értelemben az Oroszországi Föderációnak kedvez”

– fejtette ki véleményét Marcelo Rebelo de Sousa.

Másképp fogalmazva, az látható, hogy szövetségesekből inkább döntőbíróként kezdtek el működni”

– mondta Amerikáról az orosz-ukrán háború kontextusában.

Marcelo Rebelo de Sousa szociáldemokrata politikus, 2016 óta tölti be az elnöki széket Portugáliában. Portugália a NATO és az EU oszlopos tagja.

Kapcsolódó cikkünk

Lebombázták az oroszok a Bayraktar gyárat, Rogyinszke ostrom alatt - Híreink az ukrán frontról pénteken

Címlapkép: Gobierno CDMX, CC0, via Wikimedia Commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Ha láthatnánk a fizetésedet!

Különösen álláshirdetéseknél, de úgy általában is felmerül, hogy milyen jó lenne átláthatóbbá tenni a fizetéseket. Ha nyíltan lehetne arról beszélni, hogy ki mennyit keres, amiből az i

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
orosz ukrán háború péntek
Globál
Lebombázták az oroszok a Bayraktar gyárat, Rogyinszke ostrom alatt - Híreink az ukrán frontról pénteken
Pénzcentrum
Működik a legális hiteltrükk az Otthon Startnál is: így lehet akár 20%-ot faragni a törlesztőrészleten
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility