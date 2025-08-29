Szétbombázták az oroszok a legendás Bayraktar drónokat gyártó üzemet

A támadás még tegnap hajnalban történt, de csak most került nyilvánosságra.

Az üzemet két orosz rakéta találta el, a kár állítólag súlyos.

A gyárban még nem folyt üzemi tevékenység, a személyzetet kiképezték és a gyártóeszközöket nagyrészt beszerezték, de a drónok összeszerelése még nem kezdődött el.

A török Baykar vállalat Bayraktar TB2-es csapásmérő drónjai fontos szerepet játszottak a 2022-es orosz invázió kezdeti szakaszának elhárításában, mára azonban teljesen eltűntek a háborúból, mert elektronikus zavaróberendezésekkel könnyen harcképtelenné tehetők. Ettől függetlenül a drónok hatalmas hírnévre tettek szert, a Bayraktar TB2-es a világ egyik legnagyobb darabszámban eladott csapásmérő drónja lett és számos afrikai és közel-keleti konfliktusban fontos szerepet játszik a mai napig.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images