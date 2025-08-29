Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szabotálni próbálja a béketárgyalásokat és eszkalálni akarja a konfliktust – jelentette ki Marja Zaharova orosz külügyminisztériumi szóvivő, egy nappal azután, hogy az orosz haderő végrehajtotta a Kijev elleni eddigi legsúlyosabb rakéta- és dróntámadást.

Zaharova elsősorban azt kifogásolja, hogy Zelenszkij elnök a napokban azt mondta: nem fogja sosem hivatalosan elismerni a megszállt területek fölötti orosz uralmat.

Zelenszkij nem tartja tiszteletben e régiók lakosságának akaratát, akik 2022-ben úgy döntöttek egy szavazással, hogy újraegyesülni akarnak Oroszországgal”

– mondta Zaharova, utalva ezzel az elfoglalt ukrán területeken tartott, nemzetközileg nem elismert népszavazásokra. Ezekben a szavazásokban az elfoglalt megyék lakosságának kevesebb mint 50%-a vett részt, az ukrán ellenőrzés alatt álló területeken pedig értelemszerűen nem volt semmilyen referendum.

Amikor békés rendezésről kérdezték, Zelenszkij hazudott, megvádolta az országunkat, hogy nem akarjuk lezárni a háborút és visszautasította a lehetőséget, hogy hivatalos státuszt kapjon az orosz nyelv. Béke helyett NATO-erőket akart, földön, vízen, levegőben”

- mondta Zaharova. Zelenszkij egyébként az országot védő biztonsági garanciákról beszélt, melyek a háború után lépnének életbe.

Oroszország tegnap hajtotta végre a háború egyik legsúlyosabb rakéta- és dróntámadását az ukrán főváros, Kijev ellen, Zelenszkij elnök elsősorban ez alapján vonta le azt a konklúziót, hogy Oroszország nem akar békét. Az orosz haderő több mint 500 drónt indított Ukrajna ellen, a támadás epicentruma a főváros volt.

