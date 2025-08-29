A tajvani fegyveres erők hozták nyilvánosságra a jelentésüket, amely szerint Kína 2024-ben 21 milliárd dollárt költött hadgyakorlatokra a Dél-kínai-tenger északi részén fekvő sziget körül.
Ez a szám 40 százalékos emelkedést jelent az egy évvel korábbihoz képest.
A megállapítás összesítetten gyűjtötte a kínai haditengerészeti és légierő Tajvani-szorosban, a Kelet-kínai-tengeren, a Dél-kínai-tengeren, a Pohaj-tengeren és a Csendes-óceán nyugati részén végzett tevékenységeit. A metodika figyelembe vette az üzemanyag-fogyasztást, a karbantartási költségeket és a személyzeti költségeket is.
2024-ben a kínai katonai repülőgépek – beleértve vadászgépeket, bombázókat és drónokat – közel 12 000 bevetést hajtottak végre, 37 000 repülési órát regisztrálva. Ez a szám 30 százalékos emelkedést jelent. A haditengerészet alig marad el, esetükben mintegy 20 százalékos az emelkedés, mivel összesen 86 000 tengeri küldetést hajtott végre beleértve a repülőgép-hordozókat és a rombolókat is.
A tevékenység területi megoszlásáról is írtak:
- 34 százalékban a Dél-kínai-tengeren,
- 28 százalékban a Kelet-kínai-tengeren,
- 14 százalékban pedig a Tajvani-szorosban zajlottak a műveletek.
Az a cikk nem részletezte, hogy a fennmaradó bevetések pontosan hol voltak.
Megpróbálják normalizálni katonai erőviszonyaikat és megfélemlítésüket az első szigetlánc körül
– mondta a célról az egyik tajvani tisztségviselő.
Az elmúlt években folyamatosan növekedett Peking nyomása Tajpejen, egyre több és egyre nagyobb volumenű hadgyakorlatokat tartottak a sziget körül. Több jelentés szerint is 2027-ben támadhat a kínai hadsereg. Donald Trump azt állította nemrégiben, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök azt ígérte neki, hogy ameddig ő az amerikai elnök, addig nem indul invázió Tajvan ellen.
Címlapkép forrása: Quitsky via Wikimedia Commons
Szinte semmi kétség nem maradt: a felemelkedő nagyhatalom háborúra készül
Nagyon erős számok láttak napvilágot.
Elfogadták: jönnek az újabb hiánycsökkentő intézkedések Romániában
Sok intézkedésről döntöttek.
Kongatja a vészharangot Moszkva: olyan lépés készül, amely közvetlenül fenyegeti az orosz stratégiai érdekeket
Felborulhat a biztonsági helyzet.
Kiderült, mire számíthat Ukrajna az EU-tól a békekötés után
Kaja Kallas mondta el.
Rájöttek a kutatók: egyetlen módszerrel jelentősen csökkenthető az egyik legsúlyosabb népbetegség kockázata
Jelentős változást tapasztaltak.
Nagy változás jön a Ryanairnél, ennek örülni fognak az utasok
5 centi sokat számít.
Fel kell készülni: Európa vezető hatalma szerint még sokáig fog tartani a háború
A csúcstalálkozóról is beszélt.
Drámai térkép: kettészakadt az ország
Nem mindennapi jelenség.
Walgreens Boots Alliance, Inc. - ennyi volt
Tegnapi hír, hogy A Sycamore Partners lezárta a Walgreens Boots Alliance, Inc. felvásárlását....Az akvizíció lezárultával a WBA törzsrészvényeinek kereskedése megszűnt, és azok többé
Otthon Start indulás - Mit tudunk eddig a banki díjakról és kedvezményekről?
Az Otthon Start program szeptember 1-én, hétfőn indul, és bár a hivatalos banki hirdetmények még nem jelentek meg a legtöbb pénzintézetnél, a nyilvánosan elérhető információk alapján már
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Ön befektető? Érdemes néznie az USA fogyasztói bizalmi mutatóját
Az Egyesült Államok gazdasági ciklusának egyik legérzékenyebb előrejelző indikátora a fogyasztói bizalmi mutató. Ez a mérőszám nem csupán a háztartások rövid távú hangulatát tükrözi
Ki igényelheti az Otthon Start hitelt?
Egy egyszerű kérdés, mégis ennek kapcsán voltak a legnagyobb változások az elmúlt 4-5 hét során. 2025 szeptember elsejével indul a program, a 2025.07.31-ei közlönyben a társadalmi egyeztetés
A módosított szupernövények jelenthetik a jövőt
Tudósok olyan genetikai módosításon dolgoznak, amelynek köszönhetően a haszonnövények képesek fokozott ütemben megkötni a szén-dioxidot, miközben sokkal magasabb a ter
Ha láthatnánk a fizetésedet!
Különösen álláshirdetéseknél, de úgy általában is felmerül, hogy milyen jó lenne átláthatóbbá tenni a fizetéseket. Ha nyíltan lehetne arról beszélni, hogy ki mennyit keres, amiből az i
United Parcel Service Inc. - elemzés
'23-ban már elemeztem, akkor még csak 14 éves osztalékemelés múltja volt, ez azóta 16-ra nőtt. Akkor az tetszett benne, hogy amit mondtak a következő évre, azt kb. hozták is. Na, ez most egy k
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?