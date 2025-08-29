Szinte semmi kétség nem maradt: a felemelkedő nagyhatalom háborúra készül

A tajvani fegyveres erők hozták nyilvánosságra a jelentésüket, amely szerint Kína 2024-ben 21 milliárd dollárt költött hadgyakorlatokra a Dél-kínai-tenger északi részén fekvő sziget körül.

Ez a szám 40 százalékos emelkedést jelent az egy évvel korábbihoz képest.

A megállapítás összesítetten gyűjtötte a kínai haditengerészeti és légierő Tajvani-szorosban, a Kelet-kínai-tengeren, a Dél-kínai-tengeren, a Pohaj-tengeren és a Csendes-óceán nyugati részén végzett tevékenységeit. A metodika figyelembe vette az üzemanyag-fogyasztást, a karbantartási költségeket és a személyzeti költségeket is.

2024-ben a kínai katonai repülőgépek – beleértve vadászgépeket, bombázókat és drónokat – közel 12 000 bevetést hajtottak végre, 37 000 repülési órát regisztrálva. Ez a szám 30 százalékos emelkedést jelent. A haditengerészet alig marad el, esetükben mintegy 20 százalékos az emelkedés, mivel összesen 86 000 tengeri küldetést hajtott végre beleértve a repülőgép-hordozókat és a rombolókat is.

A tevékenység területi megoszlásáról is írtak:

34 százalékban a Dél-kínai-tengeren,

28 százalékban a Kelet-kínai-tengeren,

14 százalékban pedig a Tajvani-szorosban zajlottak a műveletek.

Az a cikk nem részletezte, hogy a fennmaradó bevetések pontosan hol voltak.

Megpróbálják normalizálni katonai erőviszonyaikat és megfélemlítésüket az első szigetlánc körül

– mondta a célról az egyik tajvani tisztségviselő.

Az elmúlt években folyamatosan növekedett Peking nyomása Tajpejen, egyre több és egyre nagyobb volumenű hadgyakorlatokat tartottak a sziget körül. Több jelentés szerint is 2027-ben támadhat a kínai hadsereg. Donald Trump azt állította nemrégiben, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök azt ígérte neki, hogy ameddig ő az amerikai elnök, addig nem indul invázió Tajvan ellen.

Címlapkép forrása: Quitsky via Wikimedia Commons