Teleszórja nagy hatótávolságú rakétákkal a tengerpartot a keleti hatalom: egyetlen célja van ezzel

Japán az elmúlt években feladta a korábbi pacifista védelmi politikáját és Kína hatalmának növekedése miatt egyre erőteljesebb haderőfejlesztésbe kezdett. A tokiói kormány úgy döntött, hogy 2026-ban nagy hatótávolságú rakétarendszereket telepít a Kjúsú szigetén található Kumamoto városa közelébe, hogy „ellencsapás-képességeket” építsen ki ellenséges célpontok eltalálására nemzetbiztonsági vészhelyzet esetén.

A Type 12-es rendszer megerősíti a Nanszei-szigetlánc védelmét. Ezek a területek kulcsfontosságúak Tajvan közelsége miatt, mivel a vitatott hovatartozású sziget körül folyamatosan növekszik a félelem, hogy Kína váratlanul támadást indít ellene, hogy elfoglalja azt. A demokratikusan irányított „kvázi független” sziget jó kapcsolatokat ápol Japánnal, de az nem egyértelmű, hogy a szigetország egy invázió esetén nyújtana-e katonai segítséget neki.

Kumamotóba a Tye 12-es továbbfejlesztett változatát telepítik, amely a távol-keleti hatalom első saját fejlesztésű, nagy hatótávolságú rakétarendszerének minősül.

A lépés kritikusai azzal érvelnek a telepítés ellen, hogy szerintük ezzel Tokió potenciális célponttá teheti az országot.

