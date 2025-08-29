Titkos európai béketerv készül: erről lehet, hogy még Donald Trump sem tud

Az európai országok 40 kilométeres demilitarizált pufferzónát hoznának létre az orosz-ukrán határ mentén, ukrán oldalra pedig európai katonákat telepítenének, akik feladata egy potenciális orosz támadás elrettentése lenne.
A lap úgy tudja, a pufferzónával kapcsolatos tárgyalásokba nem vonták be az Egyesült Államokat.
Az európaiak ötletével kapcsolatosan nemcsak az a kérdés, hogy elfogadná-e az orosz és az ukrán fél, hanem az is, hogy mennyire lenne hatékony. Az EU-s vezetők elképzelése szerint 4-60 ezer katonát kellene állandó jelleggel Ukrajnában állomásoztatni, főleg francia és brit katonákat.
A lapnak nyilatkozó diplomaták szerint viszont:
- az európai haderők jelentős része eleve látszámbeli problémákkal küzd, a 300 ezres gyorsreagálású erőket sem tudják feltölteni.
- Egyes európai országok (pl. Lengyelország), ha egy ilyen kontingens Ukrajnába telepítése a NATO keleti szárnyának védelmét gyengítené.
- Néhány ezer európai katona nem rettenté el Putyint attól, hogy újra megtámadja Ukrajnát.
A lapnak nyilatkozó források arra is kitértek, hogy az európai vezetők szeretnének minél hamarabb áttörést elérni az Ukrajnának biztosított békegaranciák tekintetében, mielőtt Donald Trump amerikai elnök meggondolja magát.
