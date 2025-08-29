Történelmi lépés: nagy szövetséges mentőövet dob Amerikának a tengeri versenyfutásban

A Hanwha Group, Dél-Korea hetedik legnagyobb üzleti konglomerátuma közleményt adott ki arról, hogy mintegy 5 milliárd dolláros befektetést hajt végre a Hanwha Philly Shipyardban. Mindez azt fogja jelenteni, hogy több új kikötő megépítésébe kezdenek, valamint egy új összeszerelő üzemmel is növelik a kapacitást. A gyártóegység célja, hogy az évente vízre bocsájtott járművek száma a jelenlegi 2-ről radikálisan, körülbelül 20-ra emelkedjen. Kereskedelmi és ipari típusú járművek mellett haditengerészeti járművek is lehetnek. Ez utóbbi kifejezetten az Egyesült Államok számára jó hír, mivel éppen azon a területen kapnak mentőövet, ahol az egyik legnagyobb lemaradásban vannak Kínával szemben.

A Koreai Köztársaság hajóépítő ipara új kihívással néz szembe, hogy hozzájáruljon az Egyesült Államok tengeri biztonságának megerősítéséhez és Amerika hajóépítő iparának megfiatalításához

– mondta I Dzsemjong, dél-koreai elnök azt követően, hogy hétfőn Washingtonban az Egyesült Államok elnökével találkozott.

Nem ez az egyetlen bejelentés, amely előrébb lendítheti az amerikai haditengerészet problémáinak megoldását. A héten a HD Hyundai konglomerátum – Dél-Korea legnagyobb hajógyártó vállalata – bejelentette a HD Hyundai Heavy Industries és a HD Hyundai Mipo egyesülését. Ennek célja lényegében az, hogy

az amerikai igényeket kiszolgálja, megnövelve a kapacitásokat.

Ez a két lépés kifejezetten fontos az Egysült Államok számára, mivel az elmúlt időszakban a hajógyártási kapacitások – beleérte a hadihajókat is – komolyan lemaradt a gyorsan bővülő Kínától. A Pentagon fontolgatja, hogy egyes, a haditengerészetnek szánt járművet esetleg külső gyártó segítségével fognak megépíteni. A jelenlegi változások és a kapacitások növelése erre utaló jelek.

Az elmúlt években Kína jelentősen növelte a hajógyártási kapacitásait, ezzel toronymagasan a világ legnagyobb gyártójává lépett elő, miközben az iparág az Egyesült Államokban súlyos problémákkal küzd. Washington a hátránya leküzdéséhez olyan, hajógyártó hatalmakhoz fordulhat, mint Japán és Dél-Korea, amelyek képesek lehetnek valamelyest ellensúlyozni Amerika riválisának fölényét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images