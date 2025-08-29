Úgy néz ki, ez nem a bosszúról szól: lehet, hogy hatalmas hibát vétett Trump esküdt ellensége

John Bolton házát és irodáját szabályosan megszállta az FBI a napokban. Trump volt tanácsadója az elnök egyik legnagyobb kritikusa, főleg külpolitikai intézkedések kapcsán, feltételezhető volt, hogy az elnök személyes bosszúja érte el volt bizalmasát. Több vezető amerikai portál is foglalkozott a házkutatás kapcsán azzal a témával, hogy Trump milyen módon áll bosszút belpolitikai ellenfelein, többek közt Boltonon, hatósági eszközök használatával.

Nagyon úgy néz ki, hogy (Bolton esetében legalábbis) nem ez a helyzet: a New York Times információkat szerzett arról, hogy Trump volt tanácsadója esetén alapos gyanúja van annak, hogy a férfi valóban nemzetbiztonsági kihágásokat követett el.

A lap úgy tudja: Bolton még Trump tanácsadójaként nem titkosított üzenetküldő alkalmazásokon keresztül bizalmas adatokat küldött el ismerőseinek,

ezeket az információkat ráadásul úgy néz ki, sikeresen el is lopta egy Amerikával rivális ország hírszerzése.

Vádemelés ettől függetlenül még nem történt: az FBI vizsgálatának fő célja kideríteni, hogy valóban Boltontól származnak-e a külföldről visszaszerzett bizalmas adatok, illetve hogy birtokában van-e még ezeknek a minősített anyagoknak.

Az FBI házkutatási akciója mindemellett bírói végzéssel indult: ez azt jelenti, hogy az ügyészek bizonyítékokat mutattak be szövetségi bíróknak arról, hogy alapos gyanúja van annak, hogy bűncselekmény történt.

Mindemellett a Trump személyes bosszújával kapcsolatos találgatásokat némelyest csökkenti annak ténye, hogy a vizsgálatokat még Joe Biden demokrata elnök indította.

Bolton egyelőre nem kommentálta a New York Times cikkét.

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images