Videón az ukrán hírszerzés akciója: ismét egy kulcsfontosságú szivattyúállomás bánta

Ukrajna péntek virradóra támadást hajtott végre egy brjanszki régióban található létesítmény ellen, ahol a dízelüzemanyagot szivattyúznak át. Kijev szerint
a csőrendszer a kelet-európai ország elleni támadásban érintett orosz hadsereg szükségleteit látja el.
A találatot követően az objektumban tűz ütött ki, de a támadás következményei még pontosítás alatt vannak. Az objektum áteresztőképessége évente mintegy 10,5 millió tonna. Az esetről felvételek is készültek:
At night, August 29, Ukrainian Armed Forces carried out a comprehensive fire strike on the linear production station LVDS ‘8N’ JSC ‘Transneft-Druzhba’, Bryansk Region, village of NaitochovichiThe station pumps diesel fuel through main oil product pipelines, including for the… pic.twitter.com/i5y5abQ5so https://t.co/i5y5abQ5so— Cloooud (@GloOouD) August 29, 2025
Elmondások szerint a műveletben a rakétaerők, a pilóta nélküli rendszereket kezelő erők, a különleges műveleti erők és az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) közösen vett részt. A jelzett létesítmény a Barátság kőolajvezeték működéséhez kulcsfontosságú Unecsa szivattyútelep közelében található, amelyet augusztus 21-én ért dróntámadás, és komoly diplomáciai vitához vezetett Ukrajna és Magyarország között.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
