Az ukrán erők péntekre virradó éjjel csapást értek egy dízelüzemanyag-szivattyúállomásra az Oroszország brjanszki régiójában lévő Najtopovicsi településnél - közölte az ukrán vezérkar.

Ukrajna péntek virradóra támadást hajtott végre egy brjanszki régióban található létesítmény ellen, ahol a dízelüzemanyagot szivattyúznak át. Kijev szerint

a csőrendszer a kelet-európai ország elleni támadásban érintett orosz hadsereg szükségleteit látja el.

A találatot követően az objektumban tűz ütött ki, de a támadás következményei még pontosítás alatt vannak. Az objektum áteresztőképessége évente mintegy 10,5 millió tonna. Az esetről felvételek is készültek:

At night, August 29, Ukrainian Armed Forces carried out a comprehensive fire strike on the linear production station LVDS ‘8N’ JSC ‘Transneft-Druzhba’, Bryansk Region, village of NaitochovichiThe station pumps diesel fuel through main oil product pipelines, including for the… pic.twitter.com/i5y5abQ5so https://t.co/i5y5abQ5so — Cloooud (@GloOouD) August 29, 2025

Elmondások szerint a műveletben a rakétaerők, a pilóta nélküli rendszereket kezelő erők, a különleges műveleti erők és az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) közösen vett részt. A jelzett létesítmény a Barátság kőolajvezeték működéséhez kulcsfontosságú Unecsa szivattyútelep közelében található, amelyet augusztus 21-én ért dróntámadás, és komoly diplomáciai vitához vezetett Ukrajna és Magyarország között.

