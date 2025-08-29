Zelenszkij: Oroszország lényegében Donald Trump elnököt támadta meg

A Kijev elleni súlyos orosz támadásból jól látszik, hogy Oroszország nem akar békét, ezzel olyan szereplőket is támadtak tegnap, akik békét akarnak, így Donald Trump amerikai elnököt is – jelentette ki tegnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Ez a csapás jól mutatja, hogy Oroszország céljai nem változtak. […] Oroszország most már mindenkit támad, aki békét akar a világban. Ez egy támadás Európa ellen, ez egy támadás Trump elnök és más globális szereplők ellen”

– kommentálta Zelenszkij elnök a tegnapi támadást.

Az elnök arról is beszélt, hogy szerinte azok az országok, melyek még mindig kereskednek Oroszországgal, bűnrészesei az ukrán emberek meggyilkolásának.

Tegnap a háború egyik legsúlyosabb orosz támadása érte Kijevet: legalább 21 ember meghalt, a mentési munkálatok még mindig folyamatban vannak.