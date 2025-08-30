A tálibokkal próbált bizniszelni a világ egyik legerősebb országa – Totális összeomlás lett a vége

Afganisztán iszlamista urai, a tálibok és Kína 2023-ban állapodtak meg arról, hogy Kína elkezd olajat kitermelni és feldolgozni a közép-ázsiai országban. Kína három év alatt 540 millió dollárnyi befektetést ígért, 25 éves szerződést kötött Kabul és Peking. Az olajkitermelés el is kezdődött, 12 ezer hordó olajat hoznak fel a földfelszínre naponta.

Júniusban a tálibok felmondták a szerződést, majd fegyvereseket küldtek az olajmezőkre, akik lényegében elfoglalták a létesítményeket, majd foglyul ejtettek 12 kínai munkást és elvették az útleveleiket is.

A tálibok azzal vádolták meg a beruházást végző Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas Co. vállalatot, hogy többször is megszegték a megkötött szerződést.

A túszok egy részét elengedték a tálibok, miután Vang Ji kínai külügyminiszter az országba látogatott, de három kínai állampolgárt még mindig fogva tartanak, amíg a kínaiak hivatalosan is át nem adják a terület ellenőrzését az iszlamistáknak.

Nem világos, a Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas Co. pontosan milyen szerződési feltételeket sértett meg, a kínai fél szerint egyszerű zsarolás és rablás áldozata lettek.

Az NPR a történtektől függetlenül azt írja: Kabul és Peking mindent megpróbál megtenni, hogy rendezzék a nézeteltérést, hiszen Kína nagyon szeretne részesedést szerezni Afganisztán mintegy 1000 milliárd dollárnyi összértékű ásványkincs-lelőhelyeiből, a táliboknak pedig szüksége van a külföldi tőkebeáramlásra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images