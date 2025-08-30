Agyafúrt tervet közölt Trump: küld is katonákat Ukrajnába, meg nem is

A Telegraph értesülései szerint Donald Trump amerikai elnök európai államokkal folytatott tárgyalásai során vetette fel, hogy

amerikai magán katonai cégek egészíthetnék ki az európai partnerek erőfeszítéseit Ukrajna biztonsági garanciáinak biztosításában.

A javaslat szerint ezek a vállalatok erődítmények megerősítésében, új katonai bázisok építésében és az amerikai üzleti érdekek védelmében vehetnének részt Ukrajnában. Az amerikai szerződéses katonai jelenlét további elrettentő erőt jelentene Oroszországgal szemben.

A Telegraph forrásai szerint a tervet jelenleg a Franciaország és az Egyesült Királyság vezetésével létrejött "Készséges Koalíció" államai által javasolt egyéb intézkedésekkel együtt vitatják meg.

A magán katonai vállalatok alkalmazása lehetővé tenné Trump számára, hogy

betartsa ígéretét, miszerint nem küld amerikai katonákat Ukrajnába,

miközben megnyugtathatja a trumpisták leginkább izolacionista szárnyát.

