  • Megjelenítés
Agyafúrt tervet közölt Trump: küld is katonákat Ukrajnába, meg nem is
Globál

Agyafúrt tervet közölt Trump: küld is katonákat Ukrajnába, meg nem is

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök javaslata szerint amerikai magán katonai vállalatok segíthetnék Ukrajna biztonságát egy esetleges békemegállapodás részeként - írta meg az Ukrajinszka Pravda.

A Telegraph értesülései szerint Donald Trump amerikai elnök európai államokkal folytatott tárgyalásai során vetette fel, hogy

amerikai magán katonai cégek egészíthetnék ki az európai partnerek erőfeszítéseit Ukrajna biztonsági garanciáinak biztosításában.

A javaslat szerint ezek a vállalatok erődítmények megerősítésében, új katonai bázisok építésében és az amerikai üzleti érdekek védelmében vehetnének részt Ukrajnában. Az amerikai szerződéses katonai jelenlét további elrettentő erőt jelentene Oroszországgal szemben.

A Telegraph forrásai szerint a tervet jelenleg a Franciaország és az Egyesült Királyság vezetésével létrejött "Készséges Koalíció" államai által javasolt egyéb intézkedésekkel együtt vitatják meg.

A magán katonai vállalatok alkalmazása lehetővé tenné Trump számára, hogy

betartsa ígéretét, miszerint nem küld amerikai katonákat Ukrajnába,

miközben megnyugtathatja a trumpisták leginkább izolacionista szárnyát.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Ha láthatnánk a fizetésedet!

Különösen álláshirdetéseknél, de úgy általában is felmerül, hogy milyen jó lenne átláthatóbbá tenni a fizetéseket. Ha nyíltan lehetne arról beszélni, hogy ki mennyit keres, amiből az i

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború percről percre szombat
Globál
Nehéz helyzetben az orosz energiacégek, váratlan merénylet történt Lvivben - Híreink az ukrán frontról szombaton
Pénzcentrum
Ez az egyik legjobban fizetett diploma nélküli szakma itthon: nem vicc, milliós a fizetés
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility