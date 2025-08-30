Csapást mértek egy orosz robbanóanyag-raktárra

Az ukrán katonai hírszerzés (DIU) augusztus 29-30. éjszakáján csapást mért az oroszországi Tula megyében található

Alekszinszkij vegyiüzem föld alatti robbanóanyag-raktárára.

Az Ukrainska Pravda hírportál DIU-forrása szerint a védett létesítményben többek között piroxilin lőport tároltak, amely füstmentes hajtóanyagként szolgál kézi lőfegyverekhez, tüzérségi rendszerekhez és bizonyos rakétahajtóművekhez.

A helyi média hangos robbanásokról számolt be,

amelyeket követően tűzoltóautók és mentők siettek a helyszínre.

A DIU hangsúlyozta, hogy az orosz védelmi ipari bázis semlegesítésére irányuló műveletek Oroszország egész területén folytatódni fognak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images