  • Megjelenítés
Csapást mértek egy orosz robbanóanyag-raktárra
Globál

Csapást mértek egy orosz robbanóanyag-raktárra

Portfolio
Az ukrán katonai hírszerzés (DIU) támadást hajtott végre egy oroszországi föld alatti robbanóanyag-raktár ellen, amely a védelmi ipar fontos létesítménye volt - írta meg az Ukrajinszka Pravda.

Az ukrán katonai hírszerzés (DIU) augusztus 29-30. éjszakáján csapást mért az oroszországi Tula megyében található

Alekszinszkij vegyiüzem föld alatti robbanóanyag-raktárára.

Az Ukrainska Pravda hírportál DIU-forrása szerint a védett létesítményben többek között piroxilin lőport tároltak, amely füstmentes hajtóanyagként szolgál kézi lőfegyverekhez, tüzérségi rendszerekhez és bizonyos rakétahajtóművekhez.

A helyi média hangos robbanásokról számolt be,

amelyeket követően tűzoltóautók és mentők siettek a helyszínre.

A DIU hangsúlyozta, hogy az orosz védelmi ipari bázis semlegesítésére irányuló műveletek Oroszország egész területén folytatódni fognak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Ha láthatnánk a fizetésedet!

Különösen álláshirdetéseknél, de úgy általában is felmerül, hogy milyen jó lenne átláthatóbbá tenni a fizetéseket. Ha nyíltan lehetne arról beszélni, hogy ki mennyit keres, amiből az i

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború percről percre szombat
Globál
Súlyos támadást érte Ukrajnát, váratlan merénylet történt Lvivben - Híreink az ukrán frontról szombaton
Pénzcentrum
Elképesztő összegek: mélyen a zsebbe kell nyúlni, ha sportolni vinnéd a gyereket idén ősztől
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility