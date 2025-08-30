  • Megjelenítés
Hadügyminisztérium alakulhat Amerikában
Hadügyminisztérium alakulhat Amerikában

Portfolio
A Trump-adminisztráció terveket dolgoz ki a Védelmi Minisztérium átnevezésére Hadügyminisztériummá a Wall Street Journal szombati jelentése szerint.

A Wall Street Journal egy fehér házi tisztviselőre hivatkozva közölte, hogy a

kormányzat legnagyobb minisztériumának átnevezése kongresszusi jóváhagyást igényelhet,

de a Fehér Ház alternatív módszereket is vizsgál a változtatás végrehajtására.

A Reuters hírügynökség egyelőre nem tudta megerősíteni a jelentésben foglaltakat.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

