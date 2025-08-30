Kezdődik az elmúlt 30 év legnagyobb gyakorlata Magyarországon: figyelmeztet a Honvédelmi Minisztérium

Szeptember 1-jén megkezdődik az Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) nagyszabású országvédelmi gyakorlat, amely a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete.

A nemzeti és szövetségi szinten is megmérettetést jelentő gyakorlat végrehajtása kapcsán - csapatmozgások és eszközátcsoportosítások miatt -

fokozott közúti, vasúti, illetve légijármű forgalomra, valamint intenzív hanghatásra kell számítani az ország több pontján

- írják.

Az Adaptive Hussars keretében helikopterekkel végrehajtott kutató-mentő gyakorlatot tart 2025. szeptember 1-5. között a Mátra térségében a Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandár.

Az "Air Wolf Hunting" fokozott hanghatással járó kiképzési repülésekre és harcászati foglalkozásokra Gyöngyös Pipis-hegy Repülőtér és a Mátra körzetében (Gyöngyös-Pásztó-Mátraszentistván-Parádsasvár- Recsk- Sirok- Egerszólát- Mátrafüred térségében) kerül sor az alábbi időpontokban:

2025.09.01. 10:00-17:00 között

2025.09.02. 09:00-18:00 között

2025.09.03. 14:00-23:00 között

2025.09.04. 14:00-23:00 között

2025.09.05. 10:00-18:00 között.

A gyakorlat kapcsán fokozott közúti forgalomra (katonai menetoszlopra) kell számítani 2025. augusztus 31-én 06:00-10:00 és szeptember 06-án 12:00-16:00 óra között az alábbi útvonalon:

Szolnok MH KJ 86.heldd. - Szolnok 442. sz. főút - 4. sz. főút Budapest felé - Tószegi leágazás 402. sz. főút- 32. sz. főút Abonyi út - Nagy Sándor József út - 32. sz. főút Jászberény felé - Jászberény elkerülő - Jászárokszállás - Atkár - Gyöngyöshalász - 3. sz. főút Miskolc-Gyöngyös felé - Gyöngyös - 24. sz. főút Mátrafüred felé - Pipishegyi repülőtér.

A kiképzés ideje alatt helikopterek intenzív hanghatása várható a nappali és esetenként a késő esti órákban, valamint a gyakorlathoz kapcsolódóan fokozott közúti, illetve légijármű forgalomra kell számítani.

Az Adaptive Hussars gyakorlathoz kapcsolódóan közúton végrehajtott eszközátcsoportosításokra kell számítani szeptember 2-tól 5-ig Hajdúhadház térségében.

Címlapkép forrása: portfolio / huszák dániel xd